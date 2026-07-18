Війська РФ знову вдарили по Одесі: є постраждалі, одна людина у важкому стані (оновлено)

Вдень 18 липня ворог знову атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі щодо атаки

Як зазначається, попередньо, є постраждалі.

Інформація щодо наслідків уточнюється.

Оновлена інформація

Згодом стало відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу.

Їм надається уся необхідна допомога.

Як інформує голова ОВА Олег Кіпер, двоє людей госпіталізовані після атаки на Одесу, стан одного з постраждалих - важкий.

В результаті удару пошкоджено територію обʼєкту інфраструктури. Зайнялися легковий та вантажний автомобілі. Наслідки атаки уточнюються. На місці працюють всі відповідні служби.