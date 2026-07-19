Щонайменше 10 тривог на добу: ворог запускає по Одещині по 50-60 повітряних цілей на день, – ОВА

На Одещині останніми днями оголошують щонайменше 10 повітряних тривог на добу. Область перебуває під постійними комбінованими обстрілами ворожих БпЛА та ракет різних типів.

Про це в телеефірі розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Щоденні атаки

За словами посадовця, лише за останній тиждень внаслідок російських атак на Одещині загинуло 18 людей, ще 69 дістали поранення, серед них шестеро дітей.

"За цей час ворог спрямував на регіон близько 300 повітряних цілей, щодня - від 50 до 60", - розповів Кіпер.

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Безпека у зонах відпочинку

Посадовець також зазначив, що наразі на Одещині відкрито 40 пляжних зон, які пройшли обстеження, мають укриття та вважається відносно безпечними.

"Пляжі відкривалися не для туризму, а для оздоровлення наших громадян, насамперед військових, ветеранів та їхніх дітей, які через війну перебувають у постійному стресі", - заявив глава ОВА.

Він закликав не відвідувати пляжі, які не відповідають безпековим умовам.

"Дрони та ракети здебільшого заходять з боку моря, і саме пляжна зона стає першою лінією, де працює ППО. Саме тому надзвичайно важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриття у разі її оголошення", - додав Кіпер.

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