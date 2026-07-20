Россияне нанесли удар по Одесчине: трое погибших и шестеро раненых, повреждена инфраструктура. ФОТОрепортаж

В понедельник, 20 июля, российские войска нанесли удар по Одесской области. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщают глава ГВА Сергей Лысак и глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

"Враг атаковал Одессу. По предварительным данным, есть попадания по объектам инфраструктуры... Известно о трех погибших в результате вражеской атаки на город. Также есть трое пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь. Спасательно-поисковая операция продолжается", — сообщил Лысак.

Позже глава ОГА Кипер сообщил, что враг атаковал гражданское предприятие в Одесской области. В результате обстрела произошло возгорание техники, повреждена газовая магистраль.

"Число пострадавших в результате вражеской атаки на гражданское предприятие увеличилось до 6 человек. К сожалению, ещё трое погибли. Двое пострадавших госпитализированы. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, состояние другого пострадавшего — средней тяжести", — говорится в сообщении.

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