Росіяни вдарили по Одещині: троє загиблих і шестеро поранених, пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж
У понеділок, 20 липня, російські війська вдарили по Одещині. Є загиблі та постраждалі.
Про це повідомляють голова МВА Сергій Лисак та голова ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"Ворог атакував Одесу. Попередньо, є влучання по об’єктах інфраструктури... Відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки на місто. Також є троє постраждалих. Їм надається уся необхідна допомога. Рятувально-пошукова операція триває", - повідомив Лисак.
Згодом голова ОВА Кіпер повідомив, що ворог атакував цивільне підприємство на Одещині. Внаслідок обстрілу сталося загорання техніки, пошкоджено газову магістраль.
"До 6 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на цивільне підприємство. На жаль, ще троє - загинули. Двох постраждалих госпіталізовано. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, стан іншого постраждалого - середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.
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