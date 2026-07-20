Росіяни вдарили по Одещині: троє загиблих і шестеро поранених, пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж

У понеділок, 20 липня, російські війська вдарили по Одещині. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляють голова МВА Сергій Лисак та голова ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

"Ворог атакував Одесу. Попередньо, є влучання по об’єктах інфраструктури... Відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки на місто. Також є троє постраждалих. Їм надається уся необхідна допомога. Рятувально-пошукова операція триває", - повідомив Лисак.

Згодом голова ОВА Кіпер повідомив, що ворог атакував цивільне підприємство на Одещині. Внаслідок обстрілу сталося загорання техніки, пошкоджено газову магістраль.

"До 6 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на цивільне підприємство. На жаль, ще троє - загинули. Двох постраждалих госпіталізовано. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, стан іншого постраждалого - середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.

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