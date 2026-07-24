Удари РФ по півдню України: понад 50 поранених і масштабні руйнування

Протягом минулої доби російські війська масовано обстрілювали Херсонську, Запорізьку та Миколаївську області, застосовуючи авіацію, ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Внаслідок атак є загиблі, десятки поранених і значні руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Херсонщина: 20 поранених і десятки пошкоджених будинків

За даними начальника ОВА Олександра Прокудіна, під ворожими ударами перебували Херсон та десятки населених пунктів області, зокрема Антонівка, Білозерка, Берислав, Станіслав, Чорнобаївка, Комишани, Кізомис, Дніпровське та інші.

Російські війська били по об'єктах критичної та соціальної інфраструктури, а також житлових кварталах.

Внаслідок обстрілів пошкоджено:

6 багатоповерхових будинків;

35 приватних будинків;

адміністративну будівлю;

торговельний центр;

приватні автомобілі.

Через російську агресію 20 людей дістали поранення.

Запорізька область: одна людина загинула, десятки постраждали

За інформацією начальника ОВА Івана Федорова, протягом доби окупанти завдали 1001 удару по 48 населених пунктах області.

Російська армія здійснила:

14 авіаційних ударів;

740 атак безпілотниками різних типів, переважно FPV;

2 удари із РСЗВ;

245 артилерійських обстрілів.

Унаслідок атак одна людина загинула, ще 34 дістали поранення.

Пізніше очільник області уточнив, що 15 постраждалих залишаються під наглядом лікарів.

Миколаївщина: атаковано портову інфраструктуру та АЗС

На Миколаївщині російські війська атакували ударними безпілотниками типу Shahed/"Гербера" портову інфраструктуру. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомив т.в.о начальника ОВА Георгій Решетілов.

У Баштанському районі вранці 24 липня безпілотник типу "Молнія" атакував Снігурівську громаду. Пошкоджено будівлю автозаправної станції, люди не постраждали.

Крім того, протягом доби окупанти тричі атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївського району. Обійшлося без жертв і постраждалих.

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