Росія атакувала Кіровоградщину та Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, підприємство й АЗС
У ніч на 24 липня російські війська продовжили обстріли центральних і південних регіонів України. Під ударами опинилися Кіровоградська та Дніпропетровська області. За попередніми даними, є значні руйнування цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Кіровоградщина: пошкоджено будинок і підприємство
Унаслідок вечірньої ракетно-дронової атаки в Надлацькій громаді пошкоджено приватний житловий будинок, повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.
Також під удар потрапило одне з підприємств у Кропивницькому районі.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Остаточні наслідки атаки уточнюються.
Дніпропетровщина: понад 10 атак за добу
Протягом доби російські війська понад десять разів атакували Нікопольський і Криворізький райони, застосовуючи безпілотники та артилерію, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
На Нікопольщині під обстрілами перебували:
- Нікополь;
- Марганецька громада;
- Червоногригорівська громада.
Пошкоджено автозаправну станцію, багатоквартирний будинок і приватні оселі.
У Криворізькому районі росіяни обстріляли Новопільську громаду, де виникла пожежа.
За інформацією обласної влади, внаслідок цих атак ніхто не постраждав.
У лікарнях залишаються 18 постраждалих після удару по Павлограду
Після російської атаки на Павлоград, яка сталася напередодні, у медичних закладах залишаються 18 поранених.
За даними Дніпропетровської ОВА:
- три жінки перебувають у важкому стані;
- один чоловік — у вкрай тяжкому стані;
- під наглядом лікарів також залишається 2-річна дівчинка, яку перевели до лікарні в Дніпрі. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.
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