Росія атакувала Кіровоградщину та Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, підприємство й АЗС

У ніч на 24 липня російські війська продовжили обстріли центральних і південних регіонів України. Під ударами опинилися Кіровоградська та Дніпропетровська області. За попередніми даними, є значні руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Кіровоградщина: пошкоджено будинок і підприємство

Унаслідок вечірньої ракетно-дронової атаки в Надлацькій громаді пошкоджено приватний житловий будинок, повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.

Також під удар потрапило одне з підприємств у Кропивницькому районі.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Остаточні наслідки атаки уточнюються.

Дніпропетровщина: понад 10 атак за добу

Протягом доби російські війська понад десять разів атакували Нікопольський і Криворізький райони, застосовуючи безпілотники та артилерію, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під обстрілами перебували:

Нікополь;

Марганецька громада;

Червоногригорівська громада.

Пошкоджено автозаправну станцію, багатоквартирний будинок і приватні оселі.

У Криворізькому районі росіяни обстріляли Новопільську громаду, де виникла пожежа.

За інформацією обласної влади, внаслідок цих атак ніхто не постраждав.

У лікарнях залишаються 18 постраждалих після удару по Павлограду

Після російської атаки на Павлоград, яка сталася напередодні, у медичних закладах залишаються 18 поранених.

За даними Дніпропетровської ОВА:

три жінки перебувають у важкому стані;

один чоловік — у вкрай тяжкому стані;

під наглядом лікарів також залишається 2-річна дівчинка, яку перевели до лікарні в Дніпрі. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.

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