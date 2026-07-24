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Новини Обстріл Одеси
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Росія атакувала Одесу: пошкоджено меблевий магазин, є постраждалий

Вибух 24 липня в Одесі

Вдень 24 липня війська РФ завдали удару по Одесі. Під ворожою атакою опинилася цивільна інфраструктура міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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За попередньою інформацією, внаслідок удару пошкоджено меблевий магазин.

Також відомо про одного постраждалого. Йому надають необхідну допомогу.

Інформація уточнюється

Наразі відповідні служби працюють на місці події та встановлюють усі обставини атаки. Дані щодо наслідків удару уточнюються.

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обстріл (35269) Одеса (5929) Одеська область (4245) Одеський район (730)
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