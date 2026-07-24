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Новости Обстрел Одессы
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Россия атаковала Одессу: поврежден мебельный магазин, есть пострадавший

Взрыв 24 июля в Одессе

Днем 24 июля войска РФ нанесли удар по Одессе. Под вражеской атакой оказалась гражданская инфраструктура города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

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По предварительной информации, в результате удара поврежден мебельный магазин.

Также известно об одном пострадавшем. Ему оказывают необходимую помощь.

Информация уточняется

В настоящее время соответствующие службы работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства атаки. Данные о последствиях удара уточняются.

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обстрел (33896) Одесса (8213) Одесская область (4496) Одесский район (702)
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