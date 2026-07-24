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Россия атаковала Одессу: поврежден мебельный магазин, есть пострадавший
Днем 24 июля войска РФ нанесли удар по Одессе. Под вражеской атакой оказалась гражданская инфраструктура города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.
По предварительной информации, в результате удара поврежден мебельный магазин.
Также известно об одном пострадавшем. Ему оказывают необходимую помощь.
Информация уточняется
В настоящее время соответствующие службы работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства атаки. Данные о последствиях удара уточняются.
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