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Новости Ракетная атака на Киев
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В Киеве раздаются взрывы: враг наносит ракетно-баллистические удары

Днем 24 июля в Киеве раздались взрывы. Российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе баллистических ракет и нескольких высокоскоростных целей, направляющихся на Киев. 

Взрывы в Киеве

"Взрывы в городе. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", — призвал горожан мэр Виталий Кличко.

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Киев (26729) обстрел (33896) Воздушные атаки на Киев (1003)
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Топ комментарии
+19
Тут картонки завчасно піднімати не за Федорова а за відставку президента і уряду.
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24.07.2026 11:39 Ответить
+13
Я извиняюсь спросить: а Янелох уже уехал?
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24.07.2026 11:35 Ответить
+13
Де отой потужній зелений небритий гандон сидить? В монаках вже?
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24.07.2026 11:38 Ответить

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