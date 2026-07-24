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В Киеве раздаются взрывы: враг наносит ракетно-баллистические удары
Днем 24 июля в Киеве раздались взрывы. Российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе баллистических ракет и нескольких высокоскоростных целей, направляющихся на Киев.
"Взрывы в городе. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", — призвал горожан мэр Виталий Кличко.
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+19 VasyaPetrenko2007 Petya
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