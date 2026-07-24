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РФ атакувала Київ балістикою: у столиці фіксують задимлення (оновлено)
Вдень 24 липня у Києві пролунали вибухи. Російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу балістики та декілька швидкісних цілей на Київ.
"Вибухи в місті. У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - закликав містян міський голова Віталій Кличко.
За даними моніторингових каналів, у столиці фіксується задимлення після атаки. Загалом було застосовано від 10 до 12 балістичних ракет.
О 12:01 Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський район.
Топ коментарі
+21 VasyaPetrenko2007 Petya
показати весь коментар24.07.2026 11:39 Відповісти Посилання
+16 Green Bill #603485
показати весь коментар24.07.2026 11:35 Відповісти Посилання
+16 VasyaPetrenko2007 Petya
показати весь коментар24.07.2026 11:38 Відповісти Посилання
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