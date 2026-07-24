РФ атакувала Київ балістикою: у столиці фіксують задимлення (оновлено)

Вдень 24 липня у Києві пролунали вибухи. Російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу балістики та декілька швидкісних цілей на Київ.

"Вибухи в місті. У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - закликав містян міський голова Віталій Кличко.

За даними моніторингових каналів, у столиці фіксується задимлення після атаки. Загалом було застосовано від 10 до 12 балістичних ракет.

О 12:01 Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський район.

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