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Новини Ракетна атака на Київ
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РФ атакувала Київ балістикою: у столиці фіксують задимлення (оновлено)

балістика,іскандер

Вдень 24 липня у Києві пролунали вибухи. Російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу балістики та  декілька швидкісних цілей на Київ. 

Вибухи у Києві

"Вибухи в місті. У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - закликав містян міський голова Віталій Кличко.

За даними моніторингових каналів, у столиці фіксується задимлення після атаки. Загалом було застосовано від 10 до 12 балістичних ракет.

О 12:01 Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський район.

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Автор: 

Київ (21176) обстріл (35269) Повітряні атаки на Київ (1060)
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Топ коментарі
+21
Тут картонки завчасно піднімати не за Федорова а за відставку президента і уряду.
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24.07.2026 11:39 Відповісти
+16
Я извиняюсь спросить: а Янелох уже уехал?
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24.07.2026 11:35 Відповісти
+16
Де отой потужній зелений небритий гандон сидить? В монаках вже?
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24.07.2026 11:38 Відповісти

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