Після удару РФ по друкарні "Конві" знищено понад пів мільйона книг, збитки оцінюють у $7,5 млн, - ЗМІ. ФОТО

Унаслідок російської ракетної атаки на Київ у ніч на 19 липня було зруйновано одну з трьох найбільших друкарень України – "Конві". Через удар знищено понад пів мільйона книжок і підручників, а попередні збитки оцінюють майже у 7,5 млн доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал NV, про масштаби руйнувань розповіла комерційна директорка друкарні "Конві" Вікторія Гайдай.

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За її словами, підприємство щомісяця друкувало до 800 тисяч книг. Серед замовників були видавництва "Ранок", "Грамота", "Літера ЛТД", "Лінгвіст", "Книголав", "Лабораторія", "Артбукс", "АССА", "Каламар", "Атена", "Астон", "Букшеф", MISON, "Вища школа", "Медицина", "Апріорі" та інші.

Унаслідок влучання повністю згоріли 260 тисяч готових шкільних підручників, ще 150 тисяч напівфабрикатів, із яких найближчим часом мали виготовити підручники. Також пошкоджено або знищено близько 190–200 тисяч примірників комерційних книжкових накладів.

"Об'єми втрат шалені. Наклад готових підручників, який згорів, наразі сягає 260 тисяч. Також 150 тисяч напівфабрикатів… І близько 200 тисяч постраждали комерційні наклади", – зазначила Гайдай.





За попередніми оцінками, у будівлю влучила ракета С-400, оснащена шрапнеллю. Внаслідок удару повністю знищено третій поверх друкарні, вигоріли виробничі приміщення, офіси, складські площі та дороге поліграфічне обладнання. Частину приміщень також залило водою під час гасіння пожежі.

Попередня сума збитків становить майже 7,5 млн доларів. До неї входять втрати обладнання, запасів паперу та іншого майна підприємства.

Окремих втрат зазнали й українські видавництва, продукція яких зберігалася на складах "Конві". Серед них – "Грамота", "Літера", "Лінгвіст", "Ранок", "Артбукс", "Лабораторія" та інші. Повністю вигоріло й приміщення молодого видавництва MISON.

Вікторія Гайдай наголосила, що удар був спрямований не по військовому об'єкту, а по підприємству, яке багато років друкувало українські підручники та дитячу літературу.

"Ця ракета намагалася знищити не військову інфраструктуру, а майбутнє українських дітей", – сказала вона.

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