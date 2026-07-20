Український інститут книги просить уряд виділити до 200 млн грн на відновлення знищених Росією книжок

Після масштабних російських атак на друкарні, видавництва та книжкові склади керівниця Українського інституту книги Олександра Коваль закликала уряд терміново виділити 150–200 млн грн на відновлення близько мільйона знищених книжок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Коваль написала у Facebook.

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За її словами, російські удари по книжковій галузі не є випадковими, адже ворог цілеспрямовано атакує українську культуру та освіту.

"Росія гатить по друкарнях і видавництвах, тому що точно знає – там наша зброя, там гартується українська незламність. У нас ще є! І буде більше! А допомога від уряду на відновлення втраченого мільйона книжок потрібна негайно, за моєю оцінкою це 150–200 млн грн", – наголосила Коваль.

Із закликом до держави виступив і президент Української видавничої асоціації Артем Біденко. Він звернувся до Кабінету Міністрів, Міністерства культури, Міністерства освіти і науки та інших органів влади із проханням невідкладно запровадити механізми підтримки постраждалих друкарень і видавництв.

"Це питання не лише економіки чи окремого бізнесу. Це питання забезпечення українських школярів підручниками, збереження культурної інфраструктури і стійкості держави в умовах війни", – підкреслив Біденко.

Він також закликав міжнародних партнерів, культурні інституції, бібліотеки, професійні асоціації та видавців підтримати українську книжкову галузь. Читачів Біденко попросив купувати книжки постраждалих видавництв, долучатися до зборів на їхнє відновлення та поширювати інформацію про відповідні ініціативи.

Остання хвиля руйнувань сталася в ніч на 19 липня. Тоді російська атака знищила склад видавництва "Книголав", де зберігалося 250 тисяч книжок. Також було зруйновано видавництво MISON, пошкоджено офіс видавництва "Арк.Юей" у Києві та друкарню групи "Конві", де знищено майже 250 тисяч підручників і ще 350 тисяч заготовок для видавничої продукції.

Це лише один із епізодів систематичних ударів Росії по книжковій інфраструктурі України. Протягом останніх двох років внаслідок обстрілів уже постраждали друкарня "Фактор-Друк", видавництва "Наш Формат", BookChef, "Український пріоритет", "Ранок", "Смакі", книгарні "Книгарня "Є"", Readeat, "КнигоЛенд", "Плекай" та інші представники галузі.

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