Росіяни знищили склад видавництва "Книголав" – 250 тисяч книг втрачено. ФОТО

Склад видавництва "Книголав" було знищено внаслідок атаки Росії в ніч із 18 на 19 липня.

Як повідомили в "Книголаві", серед співробітників ніхто не постраждав, але видавництво втратило майже 250 тис. книжок.

"Через знищення складу можливі тимчасові затримки з відправленням замовлень. Ми вже працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити всі процеси. Дякуємо за ваше терпіння, розуміння та підтримку", – заявили у видавництві.

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Попередні руйнування

Як повідомлялося, що в ніч на 19 липня внаслідок російського обстрілу було зруйновано склад компанії GoodWine, яка спеціалізується на продажі вин та преміальних продуктів.

У ніч на 2 липня, внаслідок прямого влучення російської ракети було повністю знищено центральний склад іншої відомої мережі виномаркетів – OKWINE.

Також повідомлялося, що через російську атаку в ніч на 2 липня було зруйновано центральний склад логістичної компанії Denka Logistics, де зберігалися книги видавництва BookChef. Більшість накладу, а це приблизно 800 тис. книг було знищено.

Росія 1 липня завдала ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено логістичний хаб виробника туалетного паперу та інших засобів гігієни "Сніжна панда".

Під час масованого обстрілу Києва у ніч на 8 липня був знищений склад готової продукції компанії "Філіп Морріс Україна".

Під час ранкового обстрілу Кривого Рогу 7 липня руйнувань зазнав логістичний об'єкт компанії "Нова пошта". Компанія офіційно зобов'язалася повністю компенсувати клієнтам вартість втрачених посилок відповідно до їхньої оголошеної вартості.

У ніч на 6 липня внаслідок чергової російської атаки у місті Вишневе Київської області зазнала пошкоджень будівля офіційного дилерського центру Honda.

Скільки складів знищено

Нагадаємо, в Україні лише за пів року зазнали руйнувань понад 300 тис. кв. м складських площ, а посилення атак Росії на українську логістику за останні два місяці призвело до зростання втрат у цьому сегменті.

Таким чином, втрати 2026 року вже можуть наближатися до рівня 2022 року, коли складський сегмент зазнав найбільших збитків за роки війни. Тоді лише в Київській області ворог знищив 400 тис. кв. м професійних складських площ.

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