РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12707 посетителей онлайн
Новости Ракетная атака на Киев
297 6

УИК просит правительство выделить до 200 млн грн на восстановление уничтоженных Россией книг

Во время атаки на Киев РФ разрушила одну из крупнейших типографий Украины

После масштабных российских атак на типографии, издательства и книжные склады руководительница Украинского института книги Александра Коваль призвала правительство срочно выделить 150–200 млн грн на восстановление около миллиона уничтоженных книг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Коваль написала в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По её словам, российские удары по книжной отрасли не являются случайными, ведь враг целенаправленно атакует украинскую культуру и образование.

"Россия наносит удары по типографиям и издательствам, потому что точно знает — там наше оружие, там закаляется украинская несокрушимость. У нас еще есть! И будет больше! А помощь от правительства на восстановление утраченного миллиона книг нужна немедленно, по моей оценке это 150–200 млн грн", — подчеркнула Коваль.

С призывом к государству выступил и президент Украинской издательской ассоциации Артем Биденко. Он обратился к Кабинету министров, Министерству культуры, Министерству образования и науки и другим органам власти с просьбой безотлагательно ввести механизмы поддержки пострадавших типографий и издательств.

"Это вопрос не только экономики или отдельного бизнеса. Это вопрос обеспечения украинских школьников учебниками, сохранения культурной инфраструктуры и устойчивости государства в условиях войны", — подчеркнул Биденко.

Он также призвал международных партнеров, культурные учреждения, библиотеки, профессиональные ассоциации и издателей поддержать украинскую книжную отрасль. Читателей Биденко попросил покупать книги пострадавших издательств, участвовать в сборе средств на их восстановление и распространять информацию о соответствующих инициативах.

Последняя волна разрушений произошла в ночь на 19 июля. Тогда российская атака уничтожила склад издательства "Книголав", где хранилось 250 тысяч книг. Также было разрушено издательство MISON, поврежден офис издательства "Арк.Юей" в Киеве и типография группы "Конви", где уничтожено почти 250 тысяч учебников и еще 350 тысяч заготовок для издательской продукции.

Это лишь один из эпизодов систематических ударов России по книжной инфраструктуре Украины. За последние два года в результате обстрелов уже пострадали типография "Фактор-Друк", издательства "Наш Формат", BookChef, "Украинский приоритет", "Ранок", "Смаки", книжные магазины "Книгарня "Е"", Readeat, "КнигоЛенд", "Плекай" и другие представители отрасли.

Читайте: Россияне уничтожили склад издательства "Книголав" — потеряно 250 тысяч книг. ФОТО

Автор: 

книги (616) уничтожение (10263) Институт книги (16) восстановления (227)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 