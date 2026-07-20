УИК просит правительство выделить до 200 млн грн на восстановление уничтоженных Россией книг

После масштабных российских атак на типографии, издательства и книжные склады руководительница Украинского института книги Александра Коваль призвала правительство срочно выделить 150–200 млн грн на восстановление около миллиона уничтоженных книг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Коваль написала в Facebook.

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По её словам, российские удары по книжной отрасли не являются случайными, ведь враг целенаправленно атакует украинскую культуру и образование.

"Россия наносит удары по типографиям и издательствам, потому что точно знает — там наше оружие, там закаляется украинская несокрушимость. У нас еще есть! И будет больше! А помощь от правительства на восстановление утраченного миллиона книг нужна немедленно, по моей оценке это 150–200 млн грн", — подчеркнула Коваль.

С призывом к государству выступил и президент Украинской издательской ассоциации Артем Биденко. Он обратился к Кабинету министров, Министерству культуры, Министерству образования и науки и другим органам власти с просьбой безотлагательно ввести механизмы поддержки пострадавших типографий и издательств.

"Это вопрос не только экономики или отдельного бизнеса. Это вопрос обеспечения украинских школьников учебниками, сохранения культурной инфраструктуры и устойчивости государства в условиях войны", — подчеркнул Биденко.

Он также призвал международных партнеров, культурные учреждения, библиотеки, профессиональные ассоциации и издателей поддержать украинскую книжную отрасль. Читателей Биденко попросил покупать книги пострадавших издательств, участвовать в сборе средств на их восстановление и распространять информацию о соответствующих инициативах.

Последняя волна разрушений произошла в ночь на 19 июля. Тогда российская атака уничтожила склад издательства "Книголав", где хранилось 250 тысяч книг. Также было разрушено издательство MISON, поврежден офис издательства "Арк.Юей" в Киеве и типография группы "Конви", где уничтожено почти 250 тысяч учебников и еще 350 тысяч заготовок для издательской продукции.

Это лишь один из эпизодов систематических ударов России по книжной инфраструктуре Украины. За последние два года в результате обстрелов уже пострадали типография "Фактор-Друк", издательства "Наш Формат", BookChef, "Украинский приоритет", "Ранок", "Смаки", книжные магазины "Книгарня "Е"", Readeat, "КнигоЛенд", "Плекай" и другие представители отрасли.

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