После удара РФ по типографии "Конви" уничтожено более полумиллиона книг, ущерб оценивается в $7,5 млн, - СМИ. ФОТО

В результате российского ракетного удара по Киеву в ночь на 19 июля была разрушена одна из трех крупнейших типографий Украины - "Конви". В результате удара уничтожено более полумиллиона книг и учебников, а предварительный ущерб оценивается почти в 7,5 млн долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал NV, о масштабах разрушений рассказала коммерческий директор типографии "Конви" Виктория Гайдай.

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По её словам, предприятие ежемесячно печатало до 800 тысяч книг. Среди заказчиков были издательства "Ранок", "Грамота", "Литера ЛТД", "Лингвист", "Книголав", "Лаборатория", "Артбукс", "АССА", "Каламар", "Атена", "Астон", "Букшеф", MISON, "Высшая школа", "Медицина", "Априори" и другие.

В результате попадания полностью сгорели 260 тысяч готовых школьных учебников, еще 150 тысяч полуфабрикатов, из которых в ближайшее время должны были изготовить учебники. Также повреждено или уничтожено около 190-200 тысяч экземпляров коммерческих книжных тиражей.

"Масштабы потерь огромны. Тираж готовых учебников, который сгорел, на данный момент достигает 260 тысяч. Также 150 тысяч полуфабрикатов… И около 200 тысяч пострадали коммерческие тиражи", - отметила Гайдай.





По предварительным оценкам, в здание попала ракета С-400, оснащенная шрапнелью. В результате удара полностью уничтожен третий этаж типографии, выгорели производственные помещения, офисы, складские площади и дорогостоящее полиграфическое оборудование. Часть помещений также была затоплена водой во время тушения пожара.

Предварительная сумма убытков составляет почти 7,5 млн долларов. В нее входят потери оборудования, запасов бумаги и другого имущества предприятия.

Определенные потери понесли и украинские издательства, продукция которых хранилась на складах "Конви". Среди них - "Грамота", "Литера", "Лингвист", "Ранок", "Артбукс", "Лаборатория" и другие. Полностью сгорело и помещение молодого издательства MISON.

Виктория Гайдай подчеркнула, что удар был нанесен не по военному объекту, а по предприятию, которое много лет печатало украинские учебники и детскую литературу.

"Эта ракета пыталась уничтожить не военную инфраструктуру, а будущее украинских детей", - сказала она.

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