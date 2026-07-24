Удар баллистикой по Киевщине: всего летело три ракеты. ПВО удалось перехватить одну цель, - Игнат. ВИДЕО

Днем 24 июля российские оккупанты выпустили три баллистические ракеты по Киевской области. Силы ПВО перехватили одну цель.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, враг накопил определенное количество ракет, поэтому в ближайшие дни нужно быть максимально внимательными и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Днем оккупанты атаковали с севера и наносили удары по югу.

"Сегодня удары были нанесены уже не ночью, а днем. Уже обсуждается, что там проводились определенные мероприятия. Думаю, правоохранители и компетентные службы разберутся с этим вопросом. У нас в Вооруженных Силах уже давно запрещено проведение публичных мероприятий, потому что это вопрос безопасности", — сказал Игнат.

По данным Воздушных сил, две ракеты "Оникс" ударили по югу Украины и три баллистические ракеты — по Киевской области. Одну из трех ракет, летевших в сторону столичного региона, удалось перехватить силам ПВО.

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Что предшествовало?

Днем 24 июля российские оккупанты нанесли ракетно-баллистические удары по Киеву и области.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Известно о десяти погибших и около 100 раненых.

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