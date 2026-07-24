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Новости Взрывы на Киевщине
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Удар баллистикой по Киевщине: всего летело три ракеты. ПВО удалось перехватить одну цель, - Игнат. ВИДЕО

Днем 24 июля российские оккупанты выпустили три баллистические ракеты по Киевской области. Силы ПВО перехватили одну цель.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По его словам, враг накопил определенное количество ракет, поэтому в ближайшие дни нужно быть максимально внимательными и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Днем оккупанты атаковали с севера и наносили удары по югу.

"Сегодня удары были нанесены уже не ночью, а днем. Уже обсуждается, что там проводились определенные мероприятия. Думаю, правоохранители и компетентные службы разберутся с этим вопросом. У нас в Вооруженных Силах уже давно запрещено проведение публичных мероприятий, потому что это вопрос безопасности", — сказал Игнат.

По данным Воздушных сил, две ракеты "Оникс" ударили по югу Украины и три баллистические ракеты — по Киевской области. Одну из трех ракет, летевших в сторону столичного региона, удалось перехватить силам ПВО.

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Что предшествовало?

  • Днем 24 июля российские оккупанты нанесли ракетно-баллистические удары по Киеву и области.
  • Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
  • Известно о десяти погибших и около 100 раненых.

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Автор: 

Киевская область (4759) обстрел (33896) Игнат Юрий (688)
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Топ комментарии
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Ідіоти,які відкриті виставки під-час війни?А,що з тим дегенератом від слуги народу,який розрекламував виробництво дронів і рацій на Тернопільському"Оріоні",в результаті прильоту Х101 та шахедів,тільки за офіційними данними,загинуло 38 людей?!!!
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24.07.2026 15:41 Ответить
+6
Бачите все добре, а ви переживали...
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24.07.2026 15:29 Ответить
+6
У каждой катастрофы есть фамилия, имя, отчество, як казав Лазарь Кагановіч. Чи дізнаємось на цей раз, хто це? І хто на модному мерседесі туди приїхав?
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24.07.2026 15:30 Ответить

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