Удар баллистикой по Киевщине: всего летело три ракеты. ПВО удалось перехватить одну цель, - Игнат. ВИДЕО
Днем 24 июля российские оккупанты выпустили три баллистические ракеты по Киевской области. Силы ПВО перехватили одну цель.
Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ.
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По его словам, враг накопил определенное количество ракет, поэтому в ближайшие дни нужно быть максимально внимательными и реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Днем оккупанты атаковали с севера и наносили удары по югу.
"Сегодня удары были нанесены уже не ночью, а днем. Уже обсуждается, что там проводились определенные мероприятия. Думаю, правоохранители и компетентные службы разберутся с этим вопросом. У нас в Вооруженных Силах уже давно запрещено проведение публичных мероприятий, потому что это вопрос безопасности", — сказал Игнат.
По данным Воздушных сил, две ракеты "Оникс" ударили по югу Украины и три баллистические ракеты — по Киевской области. Одну из трех ракет, летевших в сторону столичного региона, удалось перехватить силам ПВО.
Что предшествовало?
- Днем 24 июля российские оккупанты нанесли ракетно-баллистические удары по Киеву и области.
- Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
- Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
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