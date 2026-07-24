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Новости Взрывы на Киевщине
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Ракетный удар по Киевской области: уже 10 погибших и около 100 раненых, возбуждено уголовное дело, - Кравченко

Удар по Киевской области 24 июля: что известно о последствиях

Начато уголовное производство в связи с возможным ненадлежащим исполнением служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, в результате чего погибли люди в Киевской области.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Военное преступление РФ

"Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Киевской области. Погибли 10 человек, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту этого военного преступления Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей

В то же время возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 367 УК Украины в связи с возможным ненадлежащим исполнением служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям.

"Война не освобождает от ответственности за управленческие решения. Наоборот - требует максимального профессионализма, осторожности и осознанности каждого шага", - подчеркнул Кравченко.

Он добавил, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

"Выражаю соболезнования всем родным и близким пострадавших от этого трагического события", - добавил генпрокурор.

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Что предшествовало?

Днем 24 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву и области.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Автор: 

Киевская область (4759) обстрел (33896) Кравченко Руслан (193)
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Топ комментарии
+27
В сраку ви засуньте своє впровадження. Як були дебілами так за 12 років війни і не порозумнішали. Ну може хоч так дебілів в Україні поменшає
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24.07.2026 15:08 Ответить
+22
Прочитав цю сумну новину. Чомусь згадав виставку дронів у Чернігові у серпні 2023 року і пані Берлінську , організаторку тої виставки ... тоді від мацковитів теж балістика прилетіла .

Але ж минуло відтоді майже 3 роки ... ну і ?
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24.07.2026 15:31 Ответить
+18
Прокурору не позаздриш. Важко розслідувати злочинну недбалість, коли все в країні керується з одного місця, ОПи Зеленського.
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24.07.2026 15:13 Ответить

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