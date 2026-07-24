Ракетный удар по Киевской области: уже 10 погибших и около 100 раненых, возбуждено уголовное дело, - Кравченко

Начато уголовное производство в связи с возможным ненадлежащим исполнением служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, в результате чего погибли люди в Киевской области.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Военное преступление РФ

"Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Киевской области. Погибли 10 человек, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту этого военного преступления Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

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Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей

В то же время возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 367 УК Украины в связи с возможным ненадлежащим исполнением служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям.



"Война не освобождает от ответственности за управленческие решения. Наоборот - требует максимального профессионализма, осторожности и осознанности каждого шага", - подчеркнул Кравченко.



Он добавил, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.



"Выражаю соболезнования всем родным и близким пострадавших от этого трагического события", - добавил генпрокурор.

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Что предшествовало?

Днем 24 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву и области.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.