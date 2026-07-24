Российские войска сбросили две авиабомбы на Славянск: 5 погибших и 9 раненых

В результате российского авиаудара по Славянску погибли пять человек, девять получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вадим Филашкин.

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Отмечается, что оккупанты сбросили на город две авиабомбы.

В результате удара повреждены 10 частных домов, предприятие и помещение почетного консульства Латвийской Республики.

Филашкин отметил, что враг второй день подряд наносит удар по Славянску. И второй день фиксируются многочисленные жертвы.

Призывы к эвакуации

Начальник ОВА в очередной раз подчеркнул, что оставаться в регионе - опасно.

"Призываю всех, кто еще остается вблизи линии фронта: эвакуируйтесь.

Эвакуация бесплатна. Поможем с дорогой, размещением и необходимой поддержкой. Берегите себя и своих близких. Жизнь - самое главное", - отметил Филашкин.

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