Российские войска сбросили две авиабомбы на Славянск: 5 погибших и 9 раненых
В результате российского авиаудара по Славянску погибли пять человек, девять получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вадим Филашкин.
Отмечается, что оккупанты сбросили на город две авиабомбы.
В результате удара повреждены 10 частных домов, предприятие и помещение почетного консульства Латвийской Республики.
Филашкин отметил, что враг второй день подряд наносит удар по Славянску. И второй день фиксируются многочисленные жертвы.
Призывы к эвакуации
Начальник ОВА в очередной раз подчеркнул, что оставаться в регионе - опасно.
"Призываю всех, кто еще остается вблизи линии фронта: эвакуируйтесь.
Эвакуация бесплатна. Поможем с дорогой, размещением и необходимой поддержкой. Берегите себя и своих близких. Жизнь - самое главное", - отметил Филашкин.
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