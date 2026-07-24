Російські війська скинули дві авіабомби на Слов’янськ: 5 загиблих та 9 поранених
Унаслідок російського авіаудару по Слов'янську загинули п'ятеро людей, дев'ятеро дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що окупанти кинули на місто дві авіабомби.
Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство і приміщення почесного консульства Латвійської Республіки.
Філашкін зазначи, що ворог другий день поспіль завдає удару по Слов'янську. І другий день фіксуються численні жертви.
Заклики до евакуації
Начальник ОВА вкотре наголосив, що залишатися у регіоні - небезпечно.
"Закликаю всіх, хто ще залишається поблизу лінії фронту: евакуюйтеся.
Евакуація безоплатна. Допоможемо з дорогою, розміщенням і необхідною підтримкою. Бережіть себе та своїх близьких. Життя — найважливіше", - зазначив Філашкін.
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