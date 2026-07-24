Російські війська скинули дві авіабомби на Слов’янськ: 5 загиблих та 9 поранених

Унаслідок російського авіаудару по Слов'янську загинули п'ятеро людей, дев'ятеро дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

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Зазначається, що окупанти кинули на місто дві авіабомби.

Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство і приміщення почесного консульства Латвійської Республіки.

Філашкін зазначи, що ворог другий день поспіль завдає удару по Слов'янську. І другий день фіксуються численні жертви.

Заклики до евакуації

Начальник ОВА вкотре наголосив, що залишатися у регіоні - небезпечно.

"Закликаю всіх, хто ще залишається поблизу лінії фронту: евакуюйтеся.

Евакуація безоплатна. Допоможемо з дорогою, розміщенням і необхідною підтримкою. Бережіть себе та своїх близьких. Життя — найважливіше", - зазначив Філашкін.

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