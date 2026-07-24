Ракетний удар по Київщині: уже 10 загиблих і близько 100 поранених, розпочато два провадження, - Кравченко

Розпочато кримінальне провадження щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, унаслідок чого загинули люди на Київщині.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

Воєнний злочин РФ

"Росія вкотре завдала ракетного удару по Київщині. Загинуло 10 осіб, ще близько 100 людей отримали поранення різного ступеня важкості. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за фактом цього воєнного злочину Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Неналежне виконання службових обов’язків

Водночас розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 367 КК України щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.



"Війна не звільняє від відповідальності за управлінські рішення. Навпаки – вимагає максимальної професійності, обережності та усвідомлення кожного кроку", - наголосив Кравченко.



Він додав, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.



"Висловлюю співчуття всім рідним та близьким постраждалих від цієї трагічної події", - додав генпрокурор.

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Що передувало?

Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.

Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.