РФ вдарила по полігону на Київщині, де відбувалася виставка озброєння: є загиблі
Російські окупанти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.
Про це в ефірі "Апостроф TV" заявив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій Валерій Боровик.
Подробиці
"Не все можу казати. Дуже серйозний був удар по одному з полігонів, де проходила виставка озброєння. Там були наші знайомі. Офіційні повідомлення вже будуть потім. Скоріш за все це було конкретно під конкретну подію. На жаль, маємо загиблих, руйнування тощо", - зазначив він.
Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував удар.
"Друзі дякую, зі мною все нормально. Команда жива", - зазначив він.
Бескрестнов додав, що не був та не планував бути на цьому полігоні:
"Таких заходів проводиться десятки. Коли я бачу ризики, я на полігон не їду.
Ризики, через які я не їду:
- відсутність укриття
- анонс в інтернеті
- величезна кількість учасників
- зона досяжності балістики
- ранній анонс місця проведення"
В Українській раді зброярів підтвердили атаку.
"Сьогодні в Київській області стався ворожий ракетний удар по локації, де перебували представники української оборонної індустрії. На жаль, є загиблі та поранені.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим.
Інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася. Обставини удару встановлюють компетентні органи", - йдеться в повідомленні.
Також там додали, що команда Ради зброярів не була організатором заходу, однак перебуває на зв’язку з колегами та надає необхідну підтримку.
Що передувало?
Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.
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