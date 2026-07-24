УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14045 відвідувачів онлайн
Новини Візит до Київщини Обстріли Києва
10 267 54

РФ вдарила по полігону на Київщині, де відбувалася виставка озброєння: є загиблі

Російські окупанти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння. 

Про це в ефірі "Апостроф TV" заявив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій Валерій Боровик.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Не все можу казати. Дуже серйозний був удар по одному з полігонів, де проходила виставка озброєння. Там були наші знайомі. Офіційні повідомлення вже будуть потім. Скоріш за все це було конкретно під конкретну подію. На жаль, маємо загиблих, руйнування тощо", - зазначив він.

Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував удар.

"Друзі дякую, зі мною все нормально. Команда жива", - зазначив він.

флеш

Бескрестнов додав, що не був та не планував бути на цьому полігоні:

"Таких заходів проводиться десятки. Коли я бачу ризики, я на полігон не їду.

Ризики, через які я не їду:

- відсутність укриття

- анонс в інтернеті

- величезна кількість учасників

- зона досяжності балістики

- ранній анонс місця проведення"

В Українській раді зброярів підтвердили атаку.

"Сьогодні в Київській області стався ворожий ракетний удар по локації, де перебували представники української оборонної індустрії. На жаль, є загиблі та поранені.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим.

Інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася. Обставини удару встановлюють компетентні органи", - йдеться в повідомленні.

Також там додали, що команда Ради зброярів не була організатором заходу, однак перебуває на зв’язку з колегами та надає необхідну підтримку.

зброярів,рада

Що передувало?

Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після удару РФ по друкарні "Конві" знищено понад пів мільйона книг, збитки оцінюють у $7,5 млн, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

виставка (294) Київська область (4730) обстріл (35269)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
Краще запитати, хто організовує такі виставки під відкритим небом?
показати весь коментар
24.07.2026 13:56 Відповісти
+24
Організатори тупі чи спеціально це роблять????Розвідка, зеля всі кричать про загрозу масованих балістичних ударів протягом 24 години,вони виставки проводять на Київських полігонах!Ну дибі.и ну просто кончені підара..и!Та як хочете ту виставку робити, вже сто раз казали ****** зробіть в горах в метро арсенальна, в ужгороді ну *** вашу мать!Ну нічому чернігів не навчив долбойо..в!
показати весь коментар
24.07.2026 13:58 Відповісти
+23
Виставки, шикування..., це святе.
показати весь коментар
24.07.2026 13:55 Відповісти

Завантаження...

 
 