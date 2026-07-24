РФ вдарила по полігону на Київщині, де відбувалася виставка озброєння: є загиблі

Російські окупанти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.

Про це в ефірі "Апостроф TV" заявив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій Валерій Боровик.

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Подробиці

"Не все можу казати. Дуже серйозний був удар по одному з полігонів, де проходила виставка озброєння. Там були наші знайомі. Офіційні повідомлення вже будуть потім. Скоріш за все це було конкретно під конкретну подію. На жаль, маємо загиблих, руйнування тощо", - зазначив він.

Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував удар.

"Друзі дякую, зі мною все нормально. Команда жива", - зазначив він.

Бескрестнов додав, що не був та не планував бути на цьому полігоні:

"Таких заходів проводиться десятки. Коли я бачу ризики, я на полігон не їду.

Ризики, через які я не їду:

- відсутність укриття

- анонс в інтернеті

- величезна кількість учасників

- зона досяжності балістики

- ранній анонс місця проведення"

В Українській раді зброярів підтвердили атаку.

"Сьогодні в Київській області стався ворожий ракетний удар по локації, де перебували представники української оборонної індустрії. На жаль, є загиблі та поранені.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим.

Інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася. Обставини удару встановлюють компетентні органи", - йдеться в повідомленні.

Також там додали, що команда Ради зброярів не була організатором заходу, однак перебуває на зв’язку з колегами та надає необхідну підтримку.

Що передувало?

Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.

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