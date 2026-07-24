РФ ударила по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения: есть погибшие

Российские оккупанты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Об этом в эфире "Апостроф ТВ" заявил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact и участник боевых действий Валерий Боровик.

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"Не все могу говорить. Очень серьезный был удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения. Там были наши знакомые. Официальные сообщения уже будут потом. Скорее всего, это было конкретно под конкретное событие. К сожалению, есть погибшие, разрушения и т.д.", - отметил он.

Советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов прокомментировал удар:

"Друзья спасибо, со мной все нормально. Команда жива", - отметил он.

Бескрестнов добавил, что не был и не планировал быть на этом полигоне:

Таких мероприятий проводится десятки. Когда я вижу риски, я на полигон не еду.

Риски, по которым я не еду:

- отсутствие укрытия

- анонс в интернете

- огромное количество участников

- зона досягаемости баллистики

- ранний анонс места проведения"

В Украинском совете оружейников подтвердили атаку.

"Сегодня в Киевской области произошел вражеский ракетный удар по локации, где находились представители украинской оборонной индустрии. К сожалению, есть погибшие и раненые".

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Информация о точном местонахождении участников публично не распространялась. Обстоятельства удара устанавливаются компетентными органами", - говорится в сообщении.

Также там добавили, что команда Совета оружейников не была организатором мероприятия, однако находится на связи с коллегами и оказывает необходимую поддержку.

Что предшествовало?

Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.

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