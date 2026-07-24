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Новости Визит на Киевщину Обстрелы Киева
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РФ ударила по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения: есть погибшие

Российские оккупанты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения. 

Об этом в эфире "Апостроф ТВ" заявил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact и участник боевых действий Валерий Боровик.

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Подробности

"Не все могу говорить. Очень серьезный был удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения. Там были наши знакомые. Официальные сообщения уже будут потом. Скорее всего, это было конкретно под конкретное событие. К сожалению, есть погибшие, разрушения и т.д.", - отметил он.

Советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов прокомментировал удар:

"Друзья спасибо, со мной все нормально. Команда жива", - отметил он.

флеш

Бескрестнов добавил, что не был и не планировал быть на этом полигоне:

Таких мероприятий проводится десятки. Когда я вижу риски, я на полигон не еду.

Риски, по которым я не еду:

- отсутствие укрытия

- анонс в интернете

- огромное количество участников

- зона досягаемости баллистики

- ранний анонс места проведения"

В Украинском совете оружейников подтвердили атаку.

"Сегодня в Киевской области произошел вражеский ракетный удар по локации, где находились представители украинской оборонной индустрии. К сожалению, есть погибшие и раненые".

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Информация о точном местонахождении участников публично не распространялась. Обстоятельства удара устанавливаются компетентными органами", - говорится в сообщении.

Также там добавили, что команда Совета оружейников не была организатором мероприятия, однако находится на связи с коллегами и оказывает необходимую поддержку.

зброярів,рада

Что предшествовало?

Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.

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Автор: 

выставка (442) Киевская область (4759) обстрел (33896)
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Топ комментарии
+82
Краще запитати, хто організовує такі виставки під відкритим небом?
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24.07.2026 13:56 Ответить
+51
******* якісь..не перший раз ж..які виставки??
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24.07.2026 13:59 Ответить
+46
Організатори тупі чи спеціально це роблять????Розвідка, зеля всі кричать про загрозу масованих балістичних ударів протягом 24 години,вони виставки проводять на Київських полігонах!Ну дибі.и ну просто кончені підара..и!Та як хочете ту виставку робити, вже сто раз казали ****** зробіть в горах в метро арсенальна, в ужгороді ну *** вашу мать!Ну нічому чернігів не навчив долбойо..в!
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24.07.2026 13:58 Ответить

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