Генштаб об атаке РФ на Киевскую область: Гражданский объект не входит в сферу управления Сил обороны
В Генеральном штабе ВСУ заявили, что гражданский объект в Киевской области, подвергшийся обстрелу со стороны противника 24 июля, не входит в сферу управления Силами обороны Украины.
Заявление Генштаба ВСУ передает "Суспильне", сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция ВСУ
В Генштабе сообщили, что гражданский объект не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
"В то же время следует подчеркнуть, что, независимо от формы собственности и подчинения, при организации и проведении подобных мероприятий необходимо соблюдать максимальные меры безопасности, учитывать все риски и использовать укрытия", — говорится в заявлении Генерального штаба.
Также Генштаб выразил соболезнования близким погибших в результате российской атаки в Киевской области 24 июля.
Что предшествовало?
- Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.
- Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
- Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
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