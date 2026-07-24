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Новости Взрывы на Киевщине
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Генштаб об атаке РФ на Киевскую область: Гражданский объект не входит в сферу управления Сил обороны

Удар по Киевской области 24 июля

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что гражданский объект в Киевской области, подвергшийся обстрелу со стороны противника 24 июля, не входит в сферу управления Силами обороны Украины.

Заявление Генштаба ВСУ передает "Суспильне", сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция ВСУ

В Генштабе сообщили, что гражданский объект не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

"В то же время следует подчеркнуть, что, независимо от формы собственности и подчинения, при организации и проведении подобных мероприятий необходимо соблюдать максимальные меры безопасности, учитывать все риски и использовать укрытия", — говорится в заявлении Генерального штаба.

Также Генштаб выразил соболезнования близким погибших в результате российской атаки в Киевской области 24 июля.

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Что предшествовало?

  • Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.
  • Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
  • Известно о десяти погибших и около 100 раненых.

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выставка (442) Генштаб ВС (8395) Киевская область (4759) обстрел (33896) полигон (356)
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Топ комментарии
+11
Тобто, виставка зразків озброєння, то для бабушек-дєдушек? З@їбись, хто не розуміє...
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24.07.2026 16:28 Ответить
+10
Як мінімум, повинні понести покарання всі, хто ставив підписи під дозволами та ті, що розміщували інформацію про захід в мережі!
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24.07.2026 16:27 Ответить
+9
Об"єкт цивільний а виставка військова і Флеш знову радіє - а по мені не попали - якийсь треш
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24.07.2026 16:28 Ответить

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