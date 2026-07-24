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Новости Взрывы на Киевщине
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Баллистический удар по Киевщине: десятки пострадавших и 6 погибших. ФОТОрепортаж

В результате удара РФ по Киевской области на данный момент известно о десятках пострадавших. 6 человек погибли.

Об этом сообщил в Telegram президент Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Сейчас в Киевской области продолжается спасательная операция после удара российских ракет. На данный момент известно о десятках пострадавших. Известно также, что, к сожалению, шесть человек погибли", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что продолжается выяснение всех обстоятельств и судьбы людей. На месте работают все необходимые службы.

"Есть пострадавшие и в Славянске из-за ударов авиабомбами. Пять человек убиты. Мои соболезнования родным. Девять — ранены. Россияне повредили обычные жилые дома, здание консульства, автомобили.

Жестокие удары по людям, за которые россияне должны ответить. Россия уже давно не считается ни с какими международными нормами, ни с какими человеческими. Они заинтересованы лишь в продолжении убийств. Важно, чтобы партнеры тоже полностью понимали, что от них также зависит защита жизни. Ракеты для "Патриотов" — это приоритет номер один", — подытожил он.

В ОВА заявили, что больше всего пострадал Бучанский район. В результате вражеской атаки погибшие и пострадавшие.

"По предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия. В настоящее время эта информация тщательно проверяется.

На местах ударов работают все экстренные и оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки", – отметили в администрации.

Удар по Киевской области 24 июля: что известно о последствиях
Удар по Киевской области 24 июля: что известно о последствиях
Удар по Киевской области 24 июля: что известно о последствиях
Удар по Киевской области 24 июля: что известно о последствиях
Удар по Киевской области 24 июля: что известно о последствиях
Удар по Киевской области 24 июля: что известно о последствиях

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Что предшествовало?

Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После удара РФ по типографии "Конви" уничтожено более полумиллиона книг, ущерб оценивают в $7,5 млн, — СМИ. ФОТО

Автор: 

Киевская область (4759) обстрел (33896)
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Топ комментарии
+31
Зелене чмо підставляє людей.
Які можуть бути виставки, тим більше анонсовані, це спеціально робиться щоб рашисти вдарили по ній?
І це вже не перший раз. Граблі.
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24.07.2026 14:14 Ответить
+27
Де та обласна військова адміністрація Київської області, чому не заборонили виставку?
Де та СБУ, яка б мала теж заборонити виставку?
Де той Кабмін?
Де поліція?
Де контррозвідка?
Де адміністрація Зелі?
Де він сам?

Нічого не роблять для запобігання знищенню людей.
Прогнили всі державні структури , які відповідають за безпеку людей, бо там одні зелені мародери сидять і думають тільки про себе і як їм більше накрасти.
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24.07.2026 14:24 Ответить
+18
Такі удари ****** без участі коригувальник-помічників ригоАНАЛІВ в Україні, з 2014 року, не проходять!!
А НАГАЛЬНИХ та ДІЄВИХ змін, до нікчемного ККУ(зліпленого тими ж ригоАНАЛАМИ), так і не внесено, за останні 8 років!!
Стефанчук-зеленський та група незрозумілих сидільців з РНБОУ КМУ ВРУ ЦОВВ, так глибоко і не затурбовані, за 8 років!!!
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24.07.2026 14:16 Ответить

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