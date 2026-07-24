Баллистический удар по Киевщине: десятки пострадавших и 6 погибших. ФОТОрепортаж

В результате удара РФ по Киевской области на данный момент известно о десятках пострадавших. 6 человек погибли.

Об этом сообщил в Telegram президент Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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"Сейчас в Киевской области продолжается спасательная операция после удара российских ракет. На данный момент известно о десятках пострадавших. Известно также, что, к сожалению, шесть человек погибли", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что продолжается выяснение всех обстоятельств и судьбы людей. На месте работают все необходимые службы.

"Есть пострадавшие и в Славянске из-за ударов авиабомбами. Пять человек убиты. Мои соболезнования родным. Девять — ранены. Россияне повредили обычные жилые дома, здание консульства, автомобили.



Жестокие удары по людям, за которые россияне должны ответить. Россия уже давно не считается ни с какими международными нормами, ни с какими человеческими. Они заинтересованы лишь в продолжении убийств. Важно, чтобы партнеры тоже полностью понимали, что от них также зависит защита жизни. Ракеты для "Патриотов" — это приоритет номер один", — подытожил он.

В ОВА заявили, что больше всего пострадал Бучанский район. В результате вражеской атаки погибшие и пострадавшие.

"По предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия. В настоящее время эта информация тщательно проверяется.

На местах ударов работают все экстренные и оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки", – отметили в администрации.













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Что предшествовало?

Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

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