Баллистический удар по Киевщине: десятки пострадавших и 6 погибших. ФОТОрепортаж
В результате удара РФ по Киевской области на данный момент известно о десятках пострадавших. 6 человек погибли.
Об этом сообщил в Telegram президент Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сейчас в Киевской области продолжается спасательная операция после удара российских ракет. На данный момент известно о десятках пострадавших. Известно также, что, к сожалению, шесть человек погибли", — говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что продолжается выяснение всех обстоятельств и судьбы людей. На месте работают все необходимые службы.
"Есть пострадавшие и в Славянске из-за ударов авиабомбами. Пять человек убиты. Мои соболезнования родным. Девять — ранены. Россияне повредили обычные жилые дома, здание консульства, автомобили.
Жестокие удары по людям, за которые россияне должны ответить. Россия уже давно не считается ни с какими международными нормами, ни с какими человеческими. Они заинтересованы лишь в продолжении убийств. Важно, чтобы партнеры тоже полностью понимали, что от них также зависит защита жизни. Ракеты для "Патриотов" — это приоритет номер один", — подытожил он.
В ОВА заявили, что больше всего пострадал Бучанский район. В результате вражеской атаки погибшие и пострадавшие.
"По предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия. В настоящее время эта информация тщательно проверяется.
На местах ударов работают все экстренные и оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки", – отметили в администрации.
Что предшествовало?
Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.
Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Які можуть бути виставки, тим більше анонсовані, це спеціально робиться щоб рашисти вдарили по ній?
І це вже не перший раз. Граблі.
Де та СБУ, яка б мала теж заборонити виставку?
Де той Кабмін?
Де поліція?
Де контррозвідка?
Де адміністрація Зелі?
Де він сам?
Нічого не роблять для запобігання знищенню людей.
Прогнили всі державні структури , які відповідають за безпеку людей, бо там одні зелені мародери сидять і думають тільки про себе і як їм більше накрасти.
А НАГАЛЬНИХ та ДІЄВИХ змін, до нікчемного ККУ(зліпленого тими ж ригоАНАЛАМИ), так і не внесено, за останні 8 років!!
Стефанчук-зеленський та група незрозумілих сидільців з РНБОУ КМУ ВРУ ЦОВВ, так глибоко і не затурбовані, за 8 років!!!