Балістичний удар по Київщині: близько 100 постраждалих та 10 загиблих (оновлено). ФОТОрепортаж

Внаслідок удару РФ по Київській області наразі відомо про десятки постраждалих. 6 осіб загинули.

Про це повідомив у Telegram президент Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Зараз триває рятувальна операція на Київщині після удару російських ракет. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Відомо також, що, на жаль, шестеро людей загинули", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що продовжується з’ясування всіх обставин і долі людей. На місці працюють усі необхідні служби.

"Є постраждалі й у Слов’янську через удари авіабомбами. П’ять людей убито. Мої співчуття рідним. Дев’ять – поранено. Росіяни пошкодили звичайні житлові будинки, будівлю консульства, автомобілі.



Жорстокі удари по людях, за які росіяни мають відповідати. Росія вже давно не зважає на жодні міжнародні норми, жодні людські. Вони зацікавлені лише у продовженні вбивств. Важливо, щоб партнери теж повністю розуміли, що від них також залежить захист життя. Ракети для "петріотів" – це пріоритет номер один", - підсумував він.

В ОВА заявили, що найбільше постраждав Бучанський район. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі.

"За попередньою інформацією, удару було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи. Наразі ця інформація ретельно перевіряється.



На місцях ударів працюють усі екстрені та оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки", - зазначили в адміністрації.

Оновлення

О 15:00 стало відомо, що загинули 10 людей, постраждали близько 100.

Станом на 16:20 роботи з ліквідації наслідків удару тривають

"Унаслідок обстрілу в Бучанському районі пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби", - зазначили в ОВА.



Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.













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Що передувало?

Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.

Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.

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