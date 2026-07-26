Ракетний удар РФ по виставці на Київщині: загинула юристка УАРОР Катерина Шалупня. ФОТО

Російська ракетна атака по оборонній виставці в Київській області 24 липня забрала життя Катерини Шалупні, яка працювала в Секретаріаті Української асоціації районних та обласних рад.

Про це повідомили на сторінці УАРОР у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Що про загиблу відомо?

"Війна продовжує завдавати найстрашніших і найболючіших ударів, забираючи від нас найкращих. Невимовний біль пронизує серця кожного з нас: унаслідок ворожого нападу РФ загинула частина команди Секретаріату УАРОР - наша колега, світла людина та професіоналка своєї справи, начальник юридичного відділу Секретаріату Асоціації Катерина Шалупня", - йдеться в заяві асоціації.





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"Для нас Катерина назавжди залишиться не просто рушійною силою і надійною опорою команди Секретаріату УАРОР. Вона була справжнім уособленням молодого покоління українців - освічених, відповідальних, глибоко людяних і професійних фахівців, які щодня будують майбутнє нашої держави. Катерина була чудовим наставником, прикладом відданості своїй справі та людиною з величезним серцем", - додали в асоціації.

Своєю чергою, голова української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева уточнила, що Катерина Шалупня загинула під час удару підступного ракетного удару РФ по Київщині.

"Катерина Шалупня була частиною команди УАРОР, начальницею юридичного відділу Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад та членкинею широкої регіональної команди Харківщини. Дуже ефективна, відповідальна та щиро патріотична молода леді, яку я особисто знала по роботі в Харкові в команді "Зе Жінки" та в напрямку міжнародної політики", - зазначила Мезенцева.

"У пам’ять про Катерину та усіх загиблих й поранених, заради справедливості ми разом із колегами направляємо депутатське звернення щодо встановлення особистостей усіх винних осіб та запобіганню таких трагедій у майбутньому", - резюмує Мезенцева.

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Що відомо про удар РФ по Київщині?

Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.

Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.

Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.

В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

Генпрокурор Кравченко повідомив, що головного організатора заходу затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Через незначні ушкодження, він перебуває під конвоєм у медичному закладі.

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