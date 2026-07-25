Удар РФ по заходу ОПК на Київщині: асоціація "АРМАДА" надала пояснення

24 липня росіяни атакували захід ОПК на Київщині, внаслідок чого 10 людей загинуло. Асоціація "Армада" повідомила про деталі заходу та про те, як розсилали запрошення.

Про це йдеться на офіційній сторінці асоціації "Армада", інформує Цензор.НЕТ.

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Проводили закриту подію

Як зазначається, асоціація "АРМАДА" проводила закриту подію — практичну робочу демонстрацію українських технологій, спрямованих на захист критичної інфраструктури від сучасних повітряних загроз між учасниками української оборонної індустрії та потенційними користувачами.

Організатори заявляють, що:

Точна локація заходу не була у публічному доступі. Текст, який зараз поширюють у медіа та соціальних мережах як нібито публічний анонс, був запрошенням, яке розповсюджувалося тільки адресно у закритих каналах. Точне місце проведення повідомлялося окремо підтвердженим учасникам після реєстрації та перевірки.

Публікації про попередні подібні заходи з’являлися вже після їх завершення. Деякі з матеріалів зараз використовують як доказ того, що інформація про місце проведення сьогоднішньої події нібито була доступна заздалегідь. Це не відповідає дійсності.

Це була практична демонстрація, а не виставка.

В асоціації наголосили, що йшлося про роботу систем виявлення та перехоплення повітряних цілей, безпілотних перехоплювачів та інших протидронових технологій, РЕБ, РЕР, РЛС та інших рішень. Для перевірки таких систем необхідний відкритий простір і можливість їх практичного застосування.

Асоціація заявила про повну співпрацю зі слідством і готовність надати компетентним органам усю інформацію для встановлення обставин, за яких дані про місце проведення могли потрапити до ворога.

Також в асоціації попросили не поширювати фото та відео з місця, дані про учасників, точну локацію та неперевірені версії щодо обставин атаки.

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