Удар РФ по мероприятию ОПК в Киевской области: ассоциация "АРМАДА" дала пояснения

24 июля россияне атаковали мероприятие ОПК в Киевской области, в результате чего погибли 10 человек. Ассоциация "Армада" сообщила о деталях мероприятия и о том, как рассылались приглашения.

Об этом говорится на официальной странице ассоциации "Армада",сообщает Цензор.НЕТ.

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Проводили закрытое мероприятие

Как отмечается, ассоциация "АРМАДА" проводила закрытое мероприятие - практическую рабочую демонстрацию украинских технологий, направленных на защиту критической инфраструктуры от современных воздушных угроз, между участниками украинской оборонной промышленности и потенциальными пользователями.

Организаторы заявляют, что:

Точное место проведения мероприятия не было в открытом доступе. Текст, который сейчас распространяют в СМИ и социальных сетях как якобы публичный анонс, был приглашением, которое рассылалось только адресно в закрытых каналах. Точное место проведения сообщалось отдельно подтвержденным участникам после регистрации и проверки.

Публикации о предыдущих подобных мероприятиях появлялись уже после их завершения. Некоторые из материалов сейчас используют как доказательство того, что информация о месте проведения сегодняшнего мероприятия якобы была доступна заранее. Это не соответствует действительности.

Это была практическая демонстрация, а не выставка.

В ассоциации подчеркнули, что речь шла о работе систем обнаружения и перехвата воздушных целей, беспилотных перехватчиков и других противодроновых технологий, РЭБ, РЭР, РЛС и других решений. Для проверки таких систем необходимо открытое пространство и возможность их практического применения.

Ассоциация заявила о полном сотрудничестве со следствием и готовности предоставить компетентным органам всю информацию для установления обстоятельств, при которых данные о месте проведения могли попасть к врагу.

Также в ассоциации попросили не распространять фото и видео с места происшествия, данные об участниках, точное местоположение и непроверенные версии относительно обстоятельств атаки.

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