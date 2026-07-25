РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13689 посетителей онлайн
Новости Удар РФ по полигону на Киевщине Обстрел Киевщины
4 900 26

Удар РФ по мероприятию ОПК в Киевской области: ассоциация "АРМАДА" дала пояснения

Удар по Киевской области 24 июля: что известно о последствиях

24 июля россияне атаковали мероприятие ОПК в Киевской области, в результате чего погибли 10 человек. Ассоциация "Армада" сообщила о деталях мероприятия и о том, как рассылались приглашения.

Об этом говорится на официальной странице ассоциации "Армада",сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Проводили закрытое мероприятие

Как отмечается, ассоциация "АРМАДА" проводила закрытое мероприятие - практическую рабочую демонстрацию украинских технологий, направленных на защиту критической инфраструктуры от современных воздушных угроз, между участниками украинской оборонной промышленности и потенциальными пользователями.

Организаторы заявляют, что:

  •  Точное место проведения мероприятия не было в открытом доступе. Текст, который сейчас распространяют в СМИ и социальных сетях как якобы публичный анонс, был приглашением, которое рассылалось только адресно в закрытых каналах. Точное место проведения сообщалось отдельно подтвержденным участникам после регистрации и проверки.
  • Публикации о предыдущих подобных мероприятиях появлялись уже после их завершения. Некоторые из материалов сейчас используют как доказательство того, что информация о месте проведения сегодняшнего мероприятия якобы была доступна заранее. Это не соответствует действительности.
  • Это была практическая демонстрация, а не выставка.

В ассоциации подчеркнули, что речь шла о работе систем обнаружения и перехвата воздушных целей, беспилотных перехватчиков и других противодроновых технологий, РЭБ, РЭР, РЛС и других решений. Для проверки таких систем необходимо открытое пространство и возможность их практического применения.

Ассоциация заявила о полном сотрудничестве со следствием и готовности предоставить компетентным органам всю информацию для установления обстоятельств, при которых данные о месте проведения могли попасть к врагу.

Также в ассоциации попросили не распространять фото и видео с места происшествия, данные об участниках, точное местоположение и непроверенные версии относительно обстоятельств атаки.

Что известно об ударе РФ по Киевской области

  • Днём 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.
  • Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
  • Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
  • В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
  • В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
  • Генеральный прокурор Кравченко сообщил, что главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении.

Автор: 

Киевская область (4891) обстрел (34544) Бучанский район (183)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Продемонстрували захист критичної інфраструктури на власному прикладі.
показать весь комментарий
25.07.2026 14:29 Ответить
+11
Все одно не розумію, чому такий захід не провести, скажімо, десь на Закарпатті? Все ж туди летіти довше...
показать весь комментарий
25.07.2026 14:21 Ответить
+10
Якісь - ***** - наївні чи дурні - а кацапські хакери хіба не могли зламати їхню писанину - Вишневе спалили снарядами - ці теж посеред населеного пункту забили стрілку
показать весь комментарий
25.07.2026 14:24 Ответить

Загрузка...

 
 