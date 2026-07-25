Удар РФ по мероприятию ОПК в Киевской области: ассоциация "АРМАДА" дала пояснения
24 июля россияне атаковали мероприятие ОПК в Киевской области, в результате чего погибли 10 человек. Ассоциация "Армада" сообщила о деталях мероприятия и о том, как рассылались приглашения.
Об этом говорится на официальной странице ассоциации "Армада",сообщает Цензор.НЕТ.
Проводили закрытое мероприятие
Как отмечается, ассоциация "АРМАДА" проводила закрытое мероприятие - практическую рабочую демонстрацию украинских технологий, направленных на защиту критической инфраструктуры от современных воздушных угроз, между участниками украинской оборонной промышленности и потенциальными пользователями.
Организаторы заявляют, что:
- Точное место проведения мероприятия не было в открытом доступе. Текст, который сейчас распространяют в СМИ и социальных сетях как якобы публичный анонс, был приглашением, которое рассылалось только адресно в закрытых каналах. Точное место проведения сообщалось отдельно подтвержденным участникам после регистрации и проверки.
- Публикации о предыдущих подобных мероприятиях появлялись уже после их завершения. Некоторые из материалов сейчас используют как доказательство того, что информация о месте проведения сегодняшнего мероприятия якобы была доступна заранее. Это не соответствует действительности.
- Это была практическая демонстрация, а не выставка.
В ассоциации подчеркнули, что речь шла о работе систем обнаружения и перехвата воздушных целей, беспилотных перехватчиков и других противодроновых технологий, РЭБ, РЭР, РЛС и других решений. Для проверки таких систем необходимо открытое пространство и возможность их практического применения.
Ассоциация заявила о полном сотрудничестве со следствием и готовности предоставить компетентным органам всю информацию для установления обстоятельств, при которых данные о месте проведения могли попасть к врагу.
Также в ассоциации попросили не распространять фото и видео с места происшествия, данные об участниках, точное местоположение и непроверенные версии относительно обстоятельств атаки.
Что известно об ударе РФ по Киевской области
- Днём 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.
- Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
- Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
- В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
- В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
- Генеральный прокурор Кравченко сообщил, что главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении.
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