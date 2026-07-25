Задержан организатор военной выставки в Киевской области, по которой нанесла удар РФ, - Кравченко. ФОТО

Задержали организатора военной выставки в Киевской области, по которой вчера Россия нанесла ракетный удар.

Об этом сообщил в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Жертвы вражеского удара

Он напомнил, что на данный момент известно о 10 погибших. Самому молодому было всего 19 лет. Сто раненых. Разрушенные дома.

"Люди, потерявшие своих близких. Животные, погибшие или получившие увечья. За этим ударом стоит Россия. Именно она совершила очередное военное преступление. Но следствие также устанавливает обстоятельства, которые могли увеличить масштабы этой трагедии", - пишет генеральный прокурор.

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Что уже установило следствие?

По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без каких-либо согласований с военным командованием, областной и районной военными администрациями, а также другими уполномоченными органами организовала масштабное мероприятие с участием военных, представителей государственных органов, международных партнеров и бизнеса. Программой была предусмотрена, в частности, демонстрация средств противовоздушной обороны.

Как сообщает Кравченко, на открытую площадку пригласили более 300 человек. Ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра располагалось примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия. Это означает, что сотни людей с самого начала находились в условиях очевидного риска для безопасности.

"Приглашения были разосланы за девять дней до мероприятия, а точное место и время сообщили за сутки. Следствие проверяет, могли ли эти действия способствовать тому, что враг получил возможность подготовить целенаправленный удар", - добавляет он.

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Задержание и подозрение

По словам Кравченко, главный организатор мероприятия задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении.







Проведены неотложные обыски в офисе ассоциации и по местам проживания лиц, которые могут быть причастны к организации этого мероприятия.

Отдельная правовая оценка будет дана действиям или бездействию всех должностных лиц, которые были обязаны реагировать на потенциальные риски.

В частности, проверяется деятельность соответствующих подразделений Национальной полиции, СБУ, органов государственной власти, местного самоуправления и военного командования: насколько надлежащим образом осуществлялся мониторинг ситуации с безопасностью, своевременно ли выявлялись и оценивались потенциальные угрозы, принимались ли предусмотренные законом меры реагирования и могли ли действия или бездействие ответственных должностных лиц повлиять на развитие событий.

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Что известно об ударе РФ по Киевской области

Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Известно о десяти погибших и около 100 раненых.

В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

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