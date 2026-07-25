РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9549 посетителей онлайн
Новости Удар РФ по полигону на Киевщине
2 489 22

Враг нанес целенаправленный удар именно в тот момент, когда в Киеве находились иностранные делегации. Это сознательный акт терроризма, - Буданов о трагедии в Киевской области

В Киевской области завершили спасательные работы

Сегодня в Киевской области объявлен день траура в память о погибших в результате российской атаки 24 июля. 

Об этом напомнил глава ОП Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Преднамеренный акт терроризма

В результате вражеского удара есть много раненых, врачи сейчас борются за каждого. 

"Это очередное военное преступление Российской Федерации. Враг целенаправленно нанес удар именно тогда, когда в Киеве находились иностранные делегации. Это сознательный акт терроризма", — подчеркивает Буданов.

Однако, по его словам, в условиях полномасштабной войны организаторы таких мероприятий и те, кто их согласовывает, должны нести личную ответственность за людей.

"Безопасность должна быть гарантирована на самом высоком уровне. Если этого нет, то и мероприятия не должно быть. Этот урок, к сожалению, не первый, но он должен наконец стать последним", — добавил глава Офиса Президента.

Читайте также: Сотрудник польской оборонной компании погиб в результате российского удара по Киевской области, - СМИ

Что известно об ударе РФ по Киевской области

  • Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.
  • Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
  • Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
  • В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
  • В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

Читайте также: Специалист по коммуникациям Валентина Савицкая погибла во время удара РФ по выставке оружия в Киевской области. ФОТО

Автор: 

Киевская область (4891) обстрел (34544) Бучанский район (183)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
А по ракеты по украинцам, когда нет иностранцев - это неосознанный терроризм, да?
показать весь комментарий
25.07.2026 10:50 Ответить
+15
а ви ******* побільше де що і коли, ворог це любить.
показать весь комментарий
25.07.2026 10:54 Ответить
+11
Так били ж не по "іноземним делегаціям"... Били по зібранню ідіотів, які вирішили попіаритись, заробити грошей на своїх розробках.
показать весь комментарий
25.07.2026 10:55 Ответить

Загрузка...

 
 