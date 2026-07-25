Враг нанес целенаправленный удар именно в тот момент, когда в Киеве находились иностранные делегации. Это сознательный акт терроризма, - Буданов о трагедии в Киевской области
Сегодня в Киевской области объявлен день траура в память о погибших в результате российской атаки 24 июля.
Об этом напомнил глава ОП Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ.
Преднамеренный акт терроризма
В результате вражеского удара есть много раненых, врачи сейчас борются за каждого.
"Это очередное военное преступление Российской Федерации. Враг целенаправленно нанес удар именно тогда, когда в Киеве находились иностранные делегации. Это сознательный акт терроризма", — подчеркивает Буданов.
Однако, по его словам, в условиях полномасштабной войны организаторы таких мероприятий и те, кто их согласовывает, должны нести личную ответственность за людей.
"Безопасность должна быть гарантирована на самом высоком уровне. Если этого нет, то и мероприятия не должно быть. Этот урок, к сожалению, не первый, но он должен наконец стать последним", — добавил глава Офиса Президента.
Что известно об ударе РФ по Киевской области
- Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.
- Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
- Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
- В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
- В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
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