Ворог акцентовано ударив саме тоді, коли в Києві перебували іноземні делегації. Це свідомий акт тероризму, - Буданов про трагедію на Київщині

Сьогодні на Київщині день жалоби за загиблими після російської атаки 24 липня.

Про це нагадав голова ОП Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

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Свідомий акт тероризму

Внаслідок ворожого удару є багато поранених, лікарі наразі борються за кожного.

"Це черговий воєнний злочин російської федерації. Ворог акцентовано завдав удару саме тоді, коли в Києві перебували іноземні делегації. Це свідомий акт тероризму", - наголошує Буданов.

Однак, за його словами, в умовах повномасштабної війни організатори таких подій і ті, хто їх погоджує, повинні нести персональну відповідальність за людей.

"Безпека повинна бути гарантована на найвищому рівні. Якщо цього немає, то й заходу немає. Цей урок, на жаль, не перший, але він має стати нарешті останнім", - додав очільник Офісу Президента.

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Що відомо про удар РФ по Київщині

Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.

Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.

Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.

В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

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