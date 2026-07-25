Ворог акцентовано ударив саме тоді, коли в Києві перебували іноземні делегації. Це свідомий акт тероризму, - Буданов про трагедію на Київщині
Сьогодні на Київщині день жалоби за загиблими після російської атаки 24 липня.
Про це нагадав голова ОП Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
Свідомий акт тероризму
Внаслідок ворожого удару є багато поранених, лікарі наразі борються за кожного.
"Це черговий воєнний злочин російської федерації. Ворог акцентовано завдав удару саме тоді, коли в Києві перебували іноземні делегації. Це свідомий акт тероризму", - наголошує Буданов.
Однак, за його словами, в умовах повномасштабної війни організатори таких подій і ті, хто їх погоджує, повинні нести персональну відповідальність за людей.
"Безпека повинна бути гарантована на найвищому рівні. Якщо цього немає, то й заходу немає. Цей урок, на жаль, не перший, але він має стати нарешті останнім", - додав очільник Офісу Президента.
Що відомо про удар РФ по Київщині
- Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.
- Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.
- Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.
- В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.
- У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.
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