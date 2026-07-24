Працівник польської оборонної компанії загинув унаслідок російського удару по Київщині, - ЗМІ

У п'ятницю, 24 липня, унаслідок російського ракетного удару по оборонному заходу на Київщині загинув співробітник польської оборонної компанії.

Про це повідомляє польське видання Defence24 з посиланням на Міністерство закордонних справ Польщі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про виставку

Як зазначається, російський удар стався під час заходу Defense Demo Day & Defense Expo, який проводили на приватному полігоні в Київській області. Подію організувала українська асоціація виробників безпілотних систем ARMADA.

Захід був присвячений презентації сучасних технологій для українського оборонного сектору та зібрав представників оборонної промисловості, збройних сил та технологічних компаній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про удар РФ по Київщині: Під час війни не можна проводити виставки зброї

Загинув працівник компанії Польщі

За даними Defence24, серед загиблих був працівник польської оборонної компанії. У МЗС Польщі уточнили, що чоловік не був громадянином Польщі.

Міністерство закордонних справ Польщі додало, що польські служби підтримують зв'язок із постраждалими та надають їм необхідну допомогу.

"Польща з глибоким обуренням засуджує чергові жорстокі атаки Росії на Київ та Слов’янськ. Смерть невинних цивільних осіб та обстріл Почесного консульства Латвії – це чергові докази варварства Москви та відвертого порушення міжнародного права. Росія не хоче справедливого миру – вона хоче капітуляції вільного світу", – написав у X речник польського МЗС Мачей Вевюр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару на Київщині, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що відомо про удар РФ по Київщині

Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.

Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.

Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.

В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

За даними Нацполіції, пошкоджені 23 приватні будинки, готелі, ресторан і 34 автівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приліт" ракет РФ на Київщині по виставці зброї був по приватному спортивному комплексу, а не полігону, - Ігнат