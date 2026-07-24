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Новини Вибухи на Київщині
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"Приліт" ракет РФ на Київщині по виставці зброї був по приватному спортивному комплексу, а не полігону, - Ігнат

Удар по Київщині 24 липня

Об’єкт, який опинився під російським балістичним ударом на Київщині, — це не військовий полігон, а приватний спорткомплекс, який не має стосунку до Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в етері Новини.Live.

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"Щодо слова "полігон", одразу він асоціюється з військовими. Звісно, що це не полігон, це спортивний комплекс, він приватний і до військових стосунку не має", — сказав Ігнат.

Водночас в ОВА раніше повідомляли, що окупанти поцілили по території приватного полігону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія нарощує застосування реактивних БпЛА та "Бандеролі", - Ігнат

Звіт ПС

У Повітряних силах офіційно повідомили, що росіяни вдарили по Київщині трьома ракетами Іскандер-М/С-400 з північного напрямку. Одну ракету Силам ППО вдалося перехопити. Зафіксовано влучання двох ракет в Бучанському районі на Київщині.

Крім того, близько 11.45 Росія атакувала Одещину двома протикорабельними ракетами "Онікс" з Криму. Унаслідок активної протидії Сил оборони ворожі ракети цілей не досягли.

Повітряні сили про балістичні ракети по Київщині 24 липня

Що відомо про удар РФ

  • Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.
  • Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.
  • Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.
  • В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.
  • У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар балістикою по Київщині: всього летіло три ракети. ППО вдалося перехопити одну ціль, - Ігнат. ВIДЕО

Автор: 

виставка (294) Київська область (4536) обстріл (35269) Повітряні сили (3576) Ігнат Юрій (891)
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Топ коментарі
+24
Яка,***** різниця куди це було? Війна фактично 12 років а балачки "це нас не стосується...тому що ..." продовжуються. Тобто з одного боку "нас це не стосується..то цивільні лоханулися"...а з іншого "залазь цивільний в бусік Батьківщину захищати... а то вкинемо насильно. Тому що мєнти не хотять на "нуль"".
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24.07.2026 17:24 Відповісти
+13
Яка вже різниця, як називається місце: полігон чи комплекс, коли стільки загиблих і поранених? Знову недалекоглядність, тупість, невміння робити висновки з попередніх випадків
І, звісно, якесь продажне падло навело.
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24.07.2026 17:42 Відповісти
+12
@ (дослівно):

"По удару по виставці на Київщині вже все сказано, але хочу додати, що проблема не тільки в таких виставках.

Проблема в організаторах подібних заходів, які досі думають, що в Києві/області безпечно проводити подібні заходи.

Проблеми в головах деяких виробників, які тулять виробництво вибухових штук біля житлових будинків.

Проблема в тому, що росія половину весни та все літо лупить балістикою та крилатими ракетами майже виключно по Києву/області. По інших містах в центрі, півдні та сході вони переважно луплять іншим озброєнням.

Проблема в тому, що вже були прецеденти в Чернігові в 2023.

Роззосередження для мінімізації ризиків? Ні, не чули.

Проблема в тому, що ворог ідеально намацав уразливість Києва, і буде лупити балістикою та КР на всі гроші.

Проблема в тому, що скільки б не було перехоплювачів - вони запустять більше швидких цілей, ніж ми можемо збити.

Проблема в тому, що боротися з балістикою виключно перехоплювачами - неефективно.

Потрібна комплексна робота з ураженням ланцюгів виробництва компонентів, ураження складів з "іскандерами", х-101 та цирконами.

Потрібна боротьба з пусковими іскандерів та цирконів.

А що робиться по факту? А немає системної роботи по цих пунктах.

До їбучих клинців, почепа, брянська та курська можуть долітати деякі дрони для міддлстрайків (щоб не витрачати більш далекобійні та дорогі засобі). Це 40-100 км від кордону...

Так, звісно, там також стоїть ППО, яке прикриває пускові. Але якщо 1 з 20 дронів долетить в ціль, і це буде системно - ворог дуже швидко перегляне підходи до розміщення пускових балістики та цирконів.

Якщо проводити системну роботу, то рано чи пізно вони будуть вимушені відтягнути пускові іскандерів (і тим паче с-400) на таку відстань, яка не гарантує точне ураження по Києву/області.

Як би хто не думав, вони рахують ракети та проводять аналіз ефективності ураження.

Так, уразити дзержинський завод ім. свердлова або воткінськ - це надскладна задача.

Але якщо трошки на цьому концентруватися - то успіх прийде, і це покладе виробництво більшої частини номенклатури ракетного озброєння.

Але головна проблема в тому, що ми почали діяти дзеркально:

- ворог виносить склади та термінали "Нової пошти" - ми виносимо "вайлдберріз"

- ворог виносить АЗС в прифронтових (і вже не тільки в приіронтових) - ми виносимо АЗС у відповідь

- ворог виносить енергетику по всій країні - ми виносимо їм енергетику там, де можемо дотягнутися

Не може бути симетрії там, де ми гарантовано не добʼємося дзеркального результату."
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24.07.2026 17:32 Відповісти

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