"Приліт" ракет РФ на Київщині по виставці зброї був по приватному спортивному комплексу, а не полігону, - Ігнат
Об’єкт, який опинився під російським балістичним ударом на Київщині, — це не військовий полігон, а приватний спорткомплекс, який не має стосунку до Сил оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в етері Новини.Live.
"Щодо слова "полігон", одразу він асоціюється з військовими. Звісно, що це не полігон, це спортивний комплекс, він приватний і до військових стосунку не має", — сказав Ігнат.
Водночас в ОВА раніше повідомляли, що окупанти поцілили по території приватного полігону.
Звіт ПС
У Повітряних силах офіційно повідомили, що росіяни вдарили по Київщині трьома ракетами Іскандер-М/С-400 з північного напрямку. Одну ракету Силам ППО вдалося перехопити. Зафіксовано влучання двох ракет в Бучанському районі на Київщині.
Крім того, близько 11.45 Росія атакувала Одещину двома протикорабельними ракетами "Онікс" з Криму. Унаслідок активної протидії Сил оборони ворожі ракети цілей не досягли.
Що відомо про удар РФ
- Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.
- Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.
- Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.
- В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.
- У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.
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І, звісно, якесь продажне падло навело.
"По удару по виставці на Київщині вже все сказано, але хочу додати, що проблема не тільки в таких виставках.
Проблема в організаторах подібних заходів, які досі думають, що в Києві/області безпечно проводити подібні заходи.
Проблеми в головах деяких виробників, які тулять виробництво вибухових штук біля житлових будинків.
Проблема в тому, що росія половину весни та все літо лупить балістикою та крилатими ракетами майже виключно по Києву/області. По інших містах в центрі, півдні та сході вони переважно луплять іншим озброєнням.
Проблема в тому, що вже були прецеденти в Чернігові в 2023.
Роззосередження для мінімізації ризиків? Ні, не чули.
Проблема в тому, що ворог ідеально намацав уразливість Києва, і буде лупити балістикою та КР на всі гроші.
Проблема в тому, що скільки б не було перехоплювачів - вони запустять більше швидких цілей, ніж ми можемо збити.
Проблема в тому, що боротися з балістикою виключно перехоплювачами - неефективно.
Потрібна комплексна робота з ураженням ланцюгів виробництва компонентів, ураження складів з "іскандерами", х-101 та цирконами.
Потрібна боротьба з пусковими іскандерів та цирконів.
А що робиться по факту? А немає системної роботи по цих пунктах.
До їбучих клинців, почепа, брянська та курська можуть долітати деякі дрони для міддлстрайків (щоб не витрачати більш далекобійні та дорогі засобі). Це 40-100 км від кордону...
Так, звісно, там також стоїть ППО, яке прикриває пускові. Але якщо 1 з 20 дронів долетить в ціль, і це буде системно - ворог дуже швидко перегляне підходи до розміщення пускових балістики та цирконів.
Якщо проводити системну роботу, то рано чи пізно вони будуть вимушені відтягнути пускові іскандерів (і тим паче с-400) на таку відстань, яка не гарантує точне ураження по Києву/області.
Як би хто не думав, вони рахують ракети та проводять аналіз ефективності ураження.
Так, уразити дзержинський завод ім. свердлова або воткінськ - це надскладна задача.
Але якщо трошки на цьому концентруватися - то успіх прийде, і це покладе виробництво більшої частини номенклатури ракетного озброєння.
Але головна проблема в тому, що ми почали діяти дзеркально:
- ворог виносить склади та термінали "Нової пошти" - ми виносимо "вайлдберріз"
- ворог виносить АЗС в прифронтових (і вже не тільки в приіронтових) - ми виносимо АЗС у відповідь
- ворог виносить енергетику по всій країні - ми виносимо їм енергетику там, де можемо дотягнутися
Не може бути симетрії там, де ми гарантовано не добʼємося дзеркального результату."