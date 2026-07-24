"Приліт" ракет РФ на Київщині по виставці зброї був по приватному спортивному комплексу, а не полігону, - Ігнат

Об’єкт, який опинився під російським балістичним ударом на Київщині, — це не військовий полігон, а приватний спорткомплекс, який не має стосунку до Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в етері Новини.Live.

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"Щодо слова "полігон", одразу він асоціюється з військовими. Звісно, що це не полігон, це спортивний комплекс, він приватний і до військових стосунку не має", — сказав Ігнат.

Водночас в ОВА раніше повідомляли, що окупанти поцілили по території приватного полігону.

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Звіт ПС

У Повітряних силах офіційно повідомили, що росіяни вдарили по Київщині трьома ракетами Іскандер-М/С-400 з північного напрямку. Одну ракету Силам ППО вдалося перехопити. Зафіксовано влучання двох ракет в Бучанському районі на Київщині.

Крім того, близько 11.45 Росія атакувала Одещину двома протикорабельними ракетами "Онікс" з Криму. Унаслідок активної протидії Сил оборони ворожі ракети цілей не досягли.

Що відомо про удар РФ

Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.

Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.

Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.

В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

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