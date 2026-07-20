Росія нарощує застосування реактивних БпЛА та "Бандеролі", - Ігнат

Російські війська активізували використання реактивних безпілотників і баражуючих боєприпасів "Бандероль", що створює додаткові виклики для української протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Противник почав часто використовувати баражуючі боєприпаси "Бандероль" - гібрид дрона з ракетою… Частка реактивних БпЛА постійно підвищується. Ми бачимо, що ворог частіше використовує реактивні безпілотники на різних напрямках", - сказав Ігнат.

Він розповів. що у ніч проти 20 липня Росія застосувала 96 засобів повітряного нападу, серед яких безпілотники різних типів та керовані авіаційні ракети. Крім того, реактивні БпЛА летять значно швидше за звичайні, тому для їхнього перехоплення українські сили використовують як зенітні керовані ракети, так і авіаційні засоби ураження.

Чим небезпечні реактивні БпЛА "Бандероль"

"Бандероль" - звичайна ціль як для протиповітряної оборони, тому що схожі параметри польоту до крилатої ракети… Параметри польоту в нього близько 600 кілометрів на годину", - додав речник.

Окремо він зазначив, що баражуючі боєприпаси "Бандероль" зазвичай запускають із російських безпілотників "Оріон", які діють над акваторією Чорного моря. Саме з них часто завдавали ударів по Миколаївській та Одеській областях, хоча застосовувати цей боєприпас можуть й інші літальні апарати.

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