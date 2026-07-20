Війська РФ вночі атакували двома ракетами та 94 БпЛА, збито 81 дрон, - Повітряні сили
У ніч на 20 липня 2026 року війська РФ атакували двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ АР Крим та 94 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Є влучання
Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 9 локаціях. Крім того, одна ракета не досягла своєї цілі.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - зазначили Повітряні сили.
Будь ласка, зачекайте...
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