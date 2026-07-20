Війська РФ вночі атакували двома ракетами та 94 БпЛА, збито 81 дрон, - Повітряні сили

У ніч на 20 липня 2026 року війська РФ атакували двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ АР Крим та 94 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Є влучання

Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 9 локаціях. Крім того, одна ракета не досягла своєї цілі.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - зазначили Повітряні сили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збито 18 із 41 ворожої ракети та 108 БпЛА, - Повітряні сили