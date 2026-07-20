Войска РФ ночью атаковали двумя ракетами и 94 БПЛА, сбит 81 дрон, - Воздушные силы
В ночь на 20 июля 2026 года войска РФ нанесли удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с территории временно оккупированного АР Крым и 94 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 81 вражеский БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Есть попадания
Зафиксированы попадания ракеты и 9 ударных БПЛА в 9 точках. Кроме того, одна ракета не достигла своей цели.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - отметили Воздушные силы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль