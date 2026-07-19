Сбито 18 из 41 вражеской ракеты и 108 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 19 июля 2026 года войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Куда нацелился враг?

Как отмечается, основное направление удара — Киев.

Чем наносили удары?

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 166 средств воздушного нападения — 41 ракета и 125 БПЛА различных типов:

10 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы запусков — Курская обл., РФ);

25 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы запусков — Брянская, Курская обл., — РФ);

3 противокорабельные ракеты "Оникс" (районы запуска — ВОТ АР Крым);

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (районы запуска — воздушное пространство над акваторией Черного моря);

125 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербер", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия", баражирующих боеприпасов типа "Бандероль".

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 целей — 18 ракет и 108 беспилотников различных типов:

17 ракет "Искандер-М"/"Циркон"/С-400;

1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;

108 вражеских БПЛА различных типов.

По предварительной информации, по состоянию на 08:30 зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных БПЛА в 20 точках, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 18 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.

Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажное здание, в городе бушуют пожары.

Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.

Позже в ГСЧС сообщили, что раненых уже 15.

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