РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11692 посетителя онлайн
Новости Результат работы ПВО Атака ракет и БпЛА на Киев
744 4

Сбито 18 из 41 вражеской ракеты и 108 БПЛА, - Воздушные силы

ПВО уничтожает шахидов

В ночь на 19 июля 2026 года войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Куда нацелился враг?

Как отмечается, основное направление удара — Киев.

Чем наносили удары?

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 166 средств воздушного нападения — 41 ракета и 125 БПЛА различных типов:

  • 10 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы запусков — Курская обл., РФ);
  • 25 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы запусков — Брянская, Курская обл., — РФ);
  • 3 противокорабельные ракеты "Оникс" (районы запуска — ВОТ АР Крым);
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (районы запуска — воздушное пространство над акваторией Черного моря);
  • 125 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербер", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия", баражирующих боеприпасов типа "Бандероль".

Смотрите также: Украинская авиация уничтожила пункт базирования российских операторов БПЛА в Котлином бомбами GBU. ВИДЕО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 целей — 18 ракет и 108 беспилотников различных типов:

  • 17 ракет "Искандер-М"/"Циркон"/С-400;
  • 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;
  • 108 вражеских БПЛА различных типов.

По предварительной информации, по состоянию на 08:30 зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных БПЛА в 20 точках, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 18 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.

Читайте также: Продолжается ликвидация последствий баллистической атаки РФ на Киев: раненых уже 15. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Смотрите также: Охваченная огнем улица на Лукьяновке после удара РФ. Станцию метро закрыли из-за повреждений наземного вестибюля. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

ПВО (3852) Воздушные силы (3232) баллистические ракеты (623) Шахед (2330)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 