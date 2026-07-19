Сбито 18 из 41 вражеской ракеты и 108 БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 19 июля 2026 года войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования различных типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Куда нацелился враг?
Как отмечается, основное направление удара — Киев.
Чем наносили удары?
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 166 средств воздушного нападения — 41 ракета и 125 БПЛА различных типов:
- 10 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы запусков — Курская обл., РФ);
- 25 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы запусков — Брянская, Курская обл., — РФ);
- 3 противокорабельные ракеты "Оникс" (районы запуска — ВОТ АР Крым);
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (районы запуска — воздушное пространство над акваторией Черного моря);
- 125 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербер", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия", баражирующих боеприпасов типа "Бандероль".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 целей — 18 ракет и 108 беспилотников различных типов:
- 17 ракет "Искандер-М"/"Циркон"/С-400;
- 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;
- 108 вражеских БПЛА различных типов.
По предварительной информации, по состоянию на 08:30 зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных БПЛА в 20 точках, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 18 точках.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.
- Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажное здание, в городе бушуют пожары.
- Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.
- Позже в ГСЧС сообщили, что раненых уже 15.
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