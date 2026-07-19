Збито 18 із 41 ворожої ракети та 108 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 19 липня 2026 року війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, основний напрямок удару - Київ.

Чим били?

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 166 засобів повітряного нападу - 41 ракету і 125 БпЛА різних типів:

10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон (райони пусків - Курська обл., РФ);

25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків - Брянська, Курська обл., - РФ);

3 протикорабельні ракети Онікс (райони пусків - ТОТ АР Крим);

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків - повітряний простір над акваторією Чорного моря);

125 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія", баражуючих боєприпасів типу "Бандероль".

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 цілей - 18 ракет та 108 безпілотників різних типів:

17 ракет Іскандер-М/Циркон/С-400;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

108 ворожих БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.

Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.

Пізніше у ДСНС повідомили, що поранених вже 15.

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