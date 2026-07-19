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Новини Результат роботи ППО Атака ракет і БпЛА на Київ Масований комбінований удар
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Збито 18 із 41 ворожої ракети та 108 БпЛА, - Повітряні сили

ппо знищує шахеди

У ніч на 19 липня 2026 року  війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, основний напрямок удару - Київ.

Чим били?

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 166 засобів повітряного нападу - 41 ракету і 125 БпЛА різних типів:

  • 10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон (райони пусків - Курська обл., РФ);
  • 25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків - Брянська, Курська обл., - РФ);
  • 3 протикорабельні ракети Онікс (райони пусків - ТОТ АР Крим);
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків - повітряний простір над акваторією Чорного моря);
  • 125 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія", баражуючих боєприпасів типу "Бандероль".

Також дивіться: Українська авіація знищила пункт базування російських операторів БпЛА у Котлиному бомбами GBU. ВIДЕО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 цілей - 18 ракет та 108 безпілотників різних типів:

  • 17 ракет Іскандер-М/Циркон/С-400;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 108 ворожих БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
  • Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.
  • Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.
  • Пізніше у ДСНС повідомили, що поранених вже 15.

Також дивіться: Охоплена вогнем вулиця на Лук’янівці після удару РФ. Станцію метро зачинили через пошкодження наземного вестибюлю. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

ППО (4292) Повітряні сили (3560) балістичні ракети (654) Шахед (2341)
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Топ коментарі
+5
Краще щоб повернулись туди від куди вилетіли
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19.07.2026 09:00 Відповісти
+4
Заважає все зроблене нами, українцями. Час назад не повернути, це наслідки вибору українців у 2019 році, коли під пісні і танці, реготу більшої частини населення не фінансуванням знищили наші ракетні програми, наш без'ядерний щит і більше 500 мільярдів закатали в асфальт і робили інші, не потрібне під час війни речі.
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19.07.2026 09:25 Відповісти
+3
Півночі молилась - впадіть десь в лісі, або втопіться в Днепрі, або озерах..це був жах..
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19.07.2026 08:58 Відповісти

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