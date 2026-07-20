Россия наращивает применение реактивных БПЛА и "Бандероли", - Игнат

Российские войска активизировали использование реактивных беспилотников и баллажирующих боеприпасов "Бандероль", что создает дополнительные проблемы для украинской противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Противник начал часто использовать баражирующие боеприпасы "Бандероль" — гибрид дрона с ракетой… Доля реактивных БПЛА постоянно растет. Мы видим, что враг чаще использует реактивные беспилотники на различных направлениях", — сказал Игнат.

Он рассказал, что в ночь на 20 июля Россия применила 96 средств воздушного нападения, среди которых беспилотники различных типов и управляемые авиационные ракеты. Кроме того, реактивные БПЛА летят значительно быстрее обычных, поэтому для их перехвата украинские силы используют как зенитные управляемые ракеты, так и авиационные средства поражения.

Чем опасны реактивные БПЛА "Бандероль"

"Бандероль" — обычная цель для противовоздушной обороны, поскольку его параметры полета схожи с параметрами крылатой ракеты… Скорость полета составляет около 600 километров в час", — добавил пресс-секретарь.

Отдельно он отметил, что баражирующие боеприпасы "Бандероль" обычно запускают с российских беспилотников "Орион", действующих над акваторией Черного моря. Именно с них часто наносили удары по Николаевской и Одесской областям, хотя применять этот боеприпас могут и другие летательные аппараты.

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