"Прилет" ракет РФ на Киевщине по выставке оружия был нацелен на частный спортивный комплекс, а не на полигон, - Игнат

Объект, подвергшийся российскому баллистическому удару в Киевской области, — это не военный полигон, а частный спорткомплекс, не имеющий отношения к Силам обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире "Новости.Live".

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"Что касается слова "полигон", то оно сразу ассоциируется с военными. Конечно, это не полигон, это спортивный комплекс, он частный и к военным не имеет никакого отношения", — сказал Игнат.

В то же время в ОВА ранее сообщали, что оккупанты нанесли удар по территории частного полигона.

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Отчет ВВС

В Воздушных силах официально сообщили, что россияне нанесли удар по Киевской области тремя ракетами "Искандер-М"/С-400 с северного направления. Одну ракету Силам ПВО удалось перехватить. Зафиксировано попадание двух ракет в Бучанском районе Киевской области.

Кроме того, около 11:45 Россия атаковала Одесскую область двумя противокорабельными ракетами "Оникс" из Крыма. В результате активного противодействия Сил обороны вражеские ракеты цели не достигли.

Что известно об ударе РФ

Днем, 24 июля, российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Известно о десяти погибших и около 100 раненых.

В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

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