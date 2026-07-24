"Прилет" ракет РФ на Киевщине по выставке оружия был нацелен на частный спортивный комплекс, а не на полигон, - Игнат
Объект, подвергшийся российскому баллистическому удару в Киевской области, — это не военный полигон, а частный спорткомплекс, не имеющий отношения к Силам обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире "Новости.Live".
"Что касается слова "полигон", то оно сразу ассоциируется с военными. Конечно, это не полигон, это спортивный комплекс, он частный и к военным не имеет никакого отношения", — сказал Игнат.
В то же время в ОВА ранее сообщали, что оккупанты нанесли удар по территории частного полигона.
Отчет ВВС
В Воздушных силах официально сообщили, что россияне нанесли удар по Киевской области тремя ракетами "Искандер-М"/С-400 с северного направления. Одну ракету Силам ПВО удалось перехватить. Зафиксировано попадание двух ракет в Бучанском районе Киевской области.
Кроме того, около 11:45 Россия атаковала Одесскую область двумя противокорабельными ракетами "Оникс" из Крыма. В результате активного противодействия Сил обороны вражеские ракеты цели не достигли.
Что известно об ударе РФ
- Днем, 24 июля, российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.
- Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
- Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
- В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
- В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
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"По удару по виставці на Київщині вже все сказано, але хочу додати, що проблема не тільки в таких виставках.
Проблема в організаторах подібних заходів, які досі думають, що в Києві/області безпечно проводити подібні заходи.
Проблеми в головах деяких виробників, які тулять виробництво вибухових штук біля житлових будинків.
Проблема в тому, що росія половину весни та все літо лупить балістикою та крилатими ракетами майже виключно по Києву/області. По інших містах в центрі, півдні та сході вони переважно луплять іншим озброєнням.
Проблема в тому, що вже були прецеденти в Чернігові в 2023.
Роззосередження для мінімізації ризиків? Ні, не чули.
Проблема в тому, що ворог ідеально намацав уразливість Києва, і буде лупити балістикою та КР на всі гроші.
Проблема в тому, що скільки б не було перехоплювачів - вони запустять більше швидких цілей, ніж ми можемо збити.
Проблема в тому, що боротися з балістикою виключно перехоплювачами - неефективно.
Потрібна комплексна робота з ураженням ланцюгів виробництва компонентів, ураження складів з "іскандерами", х-101 та цирконами.
Потрібна боротьба з пусковими іскандерів та цирконів.
А що робиться по факту? А немає системної роботи по цих пунктах.
До їбучих клинців, почепа, брянська та курська можуть долітати деякі дрони для міддлстрайків (щоб не витрачати більш далекобійні та дорогі засобі). Це 40-100 км від кордону...
Так, звісно, там також стоїть ППО, яке прикриває пускові. Але якщо 1 з 20 дронів долетить в ціль, і це буде системно - ворог дуже швидко перегляне підходи до розміщення пускових балістики та цирконів.
Якщо проводити системну роботу, то рано чи пізно вони будуть вимушені відтягнути пускові іскандерів (і тим паче с-400) на таку відстань, яка не гарантує точне ураження по Києву/області.
Як би хто не думав, вони рахують ракети та проводять аналіз ефективності ураження.
Так, уразити дзержинський завод ім. свердлова або воткінськ - це надскладна задача.
Але якщо трошки на цьому концентруватися - то успіх прийде, і це покладе виробництво більшої частини номенклатури ракетного озброєння.
Але головна проблема в тому, що ми почали діяти дзеркально:
- ворог виносить склади та термінали "Нової пошти" - ми виносимо "вайлдберріз"
- ворог виносить АЗС в прифронтових (і вже не тільки в приіронтових) - ми виносимо АЗС у відповідь
- ворог виносить енергетику по всій країні - ми виносимо їм енергетику там, де можемо дотягнутися
Не може бути симетрії там, де ми гарантовано не добʼємося дзеркального результату."