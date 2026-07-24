Сотрудник польской оборонной компании погиб вследствие российского удара по Киевщине, — СМИ

В пятницу, 24 июля, вследствие российского ракетного удара по оборонному объекту в Киевской области погиб сотрудник польской оборонной компании.

Об этом сообщает польское издание Defence24 со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о выставке

Как отмечается, российский удар произошел во время мероприятия Defense Demo Day & Defense Expo, которое проводилось на частном полигоне в Киевской области. Мероприятие организовала украинская ассоциация производителей беспилотных систем ARMADA.

Мероприятие было посвящено презентации современных технологий для украинского оборонного сектора и собрало представителей оборонной промышленности, вооруженных сил и технологических компаний.

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Погиб сотрудник польской компании

По данным Defence24, среди погибших был сотрудник польской оборонной компании. В МИД Польши уточнили, что мужчина не был гражданином Польши.

Министерство иностранных дел Польши добавило, что польские службы поддерживают связь с пострадавшими и оказывают им необходимую помощь.

"Польша с глубоким возмущением осуждает очередные жестокие атаки России на Киев и Славянск. Гибель невинных гражданских лиц и обстрел Почетного консульства Латвии — это очередные доказательства варварства Москвы и откровенного нарушения международного права. Россия не хочет справедливого мира — она хочет капитуляции свободного мира", — написал в X пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр.

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Что известно об ударе РФ по Киевской области

Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву и области.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Известно о десяти погибших и около 100 раненых.

В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

По данным Нацполиции, повреждены 23 частных дома, гостиницы, ресторан и 34 автомобиля.

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