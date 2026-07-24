Завершены аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара на Киевщине, — ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

В Бучанском районе Киевской области завершены аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что вследствие атаки погибли 10 человек, еще десятки людей пострадали.

Службы чрезвычайных ситуаций ликвидировали возгорания в 3 частных жилых домах и 8 автомобилях.

Кроме того, повреждены 23 частных жилых дома, 2 гостиницы, ресторан, 34 автомобиля.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать палатки ГСЧС и Нацполиции, куда граждане могут обратиться по вопросам, связанным с последствиями российской атаки.

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Последствия атаки



















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Что известно об ударе РФ по Киевской области