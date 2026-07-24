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Завершены аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара на Киевщине, — ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО
В Бучанском районе Киевской области завершены аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что вследствие атаки погибли 10 человек, еще десятки людей пострадали.
Службы чрезвычайных ситуаций ликвидировали возгорания в 3 частных жилых домах и 8 автомобилях.
Кроме того, повреждены 23 частных жилых дома, 2 гостиницы, ресторан, 34 автомобиля.
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать палатки ГСЧС и Нацполиции, куда граждане могут обратиться по вопросам, связанным с последствиями российской атаки.
Последствия атаки
Что известно об ударе РФ по Киевской области
- Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.
- Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
- Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
- В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
- В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
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