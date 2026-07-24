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Завершены аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара на Киевщине, — ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

В Бучанском районе Киевской области завершены аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что вследствие атаки погибли 10 человек, еще десятки людей пострадали.

Службы чрезвычайных ситуаций ликвидировали возгорания в 3 частных жилых домах и 8 автомобилях.

Кроме того, повреждены 23 частных жилых дома, 2 гостиницы, ресторан, 34 автомобиля.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать палатки ГСЧС и Нацполиции, куда граждане могут обратиться по вопросам, связанным с последствиями российской атаки.

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Последствия атаки

В Киевской области завершили спасательные работы
В Киевской области завершили спасательные работы
В Киевской области завершили спасательные работы
В Киевской области завершили спасательные работы
В Киевской области завершили спасательные работы
В Киевской области завершили спасательные работы
В Киевской области завершили спасательные работы
В Киевской области завершили спасательные работы
В Киевской области завершили спасательные работы

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Что известно об ударе РФ по Киевской области

  • Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.
  • Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
  • Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
  • В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
  • В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

Автор: 

Киевская область (4759) обстрел (33896) ГСЧС (5271) Бучанский район (185)
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