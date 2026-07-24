Фон дер Ляйен отреагировала на удары РФ по Киевщине и Славянску: Отчаянная попытка сломить дух Украины

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования семьям и близким жертв последних ударов России по Киевской области и Славянску.

Об этом она написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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Дух Украины несокрушим

"Во время ударов Россия также разрушила Почетное консульство Латвии. Еще раз продемонстрировав свое полное пренебрежение к дипломатии", — отметила президент ЕК.

Она подчеркнула, что Россия проигрывает начатую ею войну и поэтому все чаще нацеливается на гражданских лиц в отчаянной попытке сломить дух Украины.

"Но дух Украины несокрушим. И столь же непоколебима решимость Европы поддерживать оборону Украины", — добавила фон дер Ляйен

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Что известно об ударе РФ по Киевской области

Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Известно о десяти погибших и около 100 раненых.

В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

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Удары по Славянску