Фон дер Ляйен отреагировала на удары РФ по Киевщине и Славянску: Отчаянная попытка сломить дух Украины
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования семьям и близким жертв последних ударов России по Киевской области и Славянску.
Об этом она написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Дух Украины несокрушим
"Во время ударов Россия также разрушила Почетное консульство Латвии. Еще раз продемонстрировав свое полное пренебрежение к дипломатии", — отметила президент ЕК.
Она подчеркнула, что Россия проигрывает начатую ею войну и поэтому все чаще нацеливается на гражданских лиц в отчаянной попытке сломить дух Украины.
"Но дух Украины несокрушим. И столь же непоколебима решимость Европы поддерживать оборону Украины", — добавила фон дер Ляйен
Что известно об ударе РФ по Киевской области
- Днем 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.
- Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
- Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
- В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
- В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
Удары по Славянску
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты сбросили две авиабомбы на Славянск, вследствие чего погибли 5 человек, еще 9 получили ранения.
- Позже россияне повторно атаковали город, вследствие этого удара ранены 12 человек.
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