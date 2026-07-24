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Новини Обстріл Слов’янська Вибухи на Київщині
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Фон дер Ляєн відреагувала на удари РФ по Київщині та Слов’янську: Відчайдушна спроба зламати дух України

фон дер Ляєн про удари РФ по Київщині та Слов’янську

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття сім’ям та близьким жертв останніх ударів Росії по Київській області та Слов’янську.

Про це вона написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Дух України незламний

"Під час ударів Росія також зруйнувала Почесне консульство Латвії. Ще раз демонструючи свою цілковиту зневагу до дипломатії", - зазначила президентка ЄК.

Вона наголосили, що Росія програє розпочату нею війну і тому дедалі частіше націлюється на цивільних осіб у відчайдушній спробі зламати дух України.

"Але дух України незламний. І так само непохитна рішучість Європи підтримувати оборону України", - додала фон дер Ляєн

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Що відомо про удар РФ по Київщині

  • Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.
  • Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.
  • Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.
  • В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.
  • У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

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Удари по Слов’янську

Автор: 

Київська область (4536) обстріл (35269) Донецька область (11556) фон дер Ляєн Урсула (951) Краматорський район (1375) Слов’янськ (871)
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