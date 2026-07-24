Фон дер Ляєн відреагувала на удари РФ по Київщині та Слов’янську: Відчайдушна спроба зламати дух України
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття сім’ям та близьким жертв останніх ударів Росії по Київській області та Слов’янську.
Про це вона написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Дух України незламний
"Під час ударів Росія також зруйнувала Почесне консульство Латвії. Ще раз демонструючи свою цілковиту зневагу до дипломатії", - зазначила президентка ЄК.
Вона наголосили, що Росія програє розпочату нею війну і тому дедалі частіше націлюється на цивільних осіб у відчайдушній спробі зламати дух України.
"Але дух України незламний. І так само непохитна рішучість Європи підтримувати оборону України", - додала фон дер Ляєн
Що відомо про удар РФ по Київщині
- Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.
- Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.
- Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.
- В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.
- У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.
Удари по Слов’янську
- Раніше повідомлялося, що російські окупанти скинули дві авіабомби на Слов’янськ, унаслідок чого загинуло 5 людей, ще 9 - дістали поранень.
- Уверері росіяни повторно атакували місто, унаслідок цього удару поранені 12 осіб.
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