Фон дер Ляєн відреагувала на удари РФ по Київщині та Слов’янську: Відчайдушна спроба зламати дух України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття сім’ям та близьким жертв останніх ударів Росії по Київській області та Слов’янську.

Про це вона написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дух України незламний

"Під час ударів Росія також зруйнувала Почесне консульство Латвії. Ще раз демонструючи свою цілковиту зневагу до дипломатії", - зазначила президентка ЄК.

Вона наголосили, що Росія програє розпочату нею війну і тому дедалі частіше націлюється на цивільних осіб у відчайдушній спробі зламати дух України.

"Але дух України незламний. І так само непохитна рішучість Європи підтримувати оборону України", - додала фон дер Ляєн

Також читайте: "Приліт" ракет РФ на Київщині по виставці зброї був по приватному спортивному комплексу, а не полігону, - Ігнат

Що відомо про удар РФ по Київщині

Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.

Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.

Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.

В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар балістикою по Київщині: всього летіло три ракети. ППО вдалося перехопити одну ціль, - Ігнат. ВIДЕО

Удари по Слов’янську