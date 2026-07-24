15 людей поранені, зокрема підліток, унаслідок повторного удару РФ по Слов’янську. ФОТО (оновлено)
Російські війська вдруге за сьогодні завдали удару по Слов’янську в Донецькій області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Сьогодні Слов’янськ двічі ставав мішенню для російської авіації. Під ударами знову опинилися мирні люди - ті, хто був удома, йшов у своїх справах або перебував поруч із рідними", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час цієї атаки поранені 5 людей, серед них - 15-річний хлопець.
В ОВА наголосили, що Росія намагається зробити небезпечною кожну годину звичайного життя й залякати мешканців Донеччини.
Оновлена інформація
Станом на 18:00 відомо, що кількість поранених унаслідок вечірнього удару по Слов'янську зросла до 12 осіб.
Станом на 19:00 Філашкін повідомив, що кількість жертв вечірнього обстрілу Слов'янська зросла до 15 поранених.
Повідомляється, що пошкоджено 11 багатоповерхівок, 2 кав'ярні, аптеку, крамницю та друкарню.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що російські окупанти скинули дві авіабомби на Слов’янськ, унаслідок чого загинуло 5 людей, ще 9 - дістали поранень.
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