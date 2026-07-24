Еще 5 человек ранены, в том числе подросток, вследствие повторного удара РФ по Славянску. ФОТО
Российские войска во второй раз за сегодня нанесли удар по Славянску в Донецкой области, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Сегодня Славянск дважды становился мишенью для российской авиации. Под ударами снова оказались мирные жители — те, кто был дома, занимался своими делами или находился рядом с родными", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе этой атаки ранены 5 человек, среди них — 15-летний подросток.
В ОВА подчеркнули, что Россия пытается сделать опасным каждый час обычной жизни и запугать жителей Донецкой области.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что российские оккупанты сбросили две авиабомбы на Славянск, вследствие чего погибли 5 человек, ещё 9 получили ранения.
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