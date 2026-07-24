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Еще 5 человек ранены, в том числе подросток, вследствие повторного удара РФ по Славянску. ФОТО

Российские войска во второй раз за сегодня нанесли удар по Славянску в Донецкой области, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Удар РФ по Славянску

Что известно

"Сегодня Славянск дважды становился мишенью для российской авиации. Под ударами снова оказались мирные жители — те, кто был дома, занимался своими делами или находился рядом с родными", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе этой атаки ранены 5 человек, среди них — 15-летний подросток.

В ОВА подчеркнули, что Россия пытается сделать опасным каждый час обычной жизни и запугать жителей Донецкой области.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские оккупанты сбросили две авиабомбы на Славянск, вследствие чего погибли 5 человек, ещё 9 получили ранения.

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Автор: 

обстрел (33896) Донецкая область (12672) Краматорский район (1358) Славянск (2836)
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