Удар РФ пришелся на почетное консульство Латвии в Славянске: МИД страны проинформировал ЕС и НАТО
В результате российского удара по Славянску в Донецкой области было повреждено здание почетного консульства Латвии.
Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"С возмущением подтверждаю, что Почетное консульство Латвии в Славянске было повреждено в результате российской атаки. Я проинформировала об этом министров ЕС и НАТО, а также международные организации", - написала Браже.
Она подчеркнула, что "Россия может разрушить здания, но не волю Украины и поддержку Латвии".
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что российские оккупанты сбросили две авиабомбы на Славянск, в результате чего погибли 5 человек, еще 9 получили ранения.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль