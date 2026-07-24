Удар РФ пришелся на почетное консульство Латвии в Славянске: МИД страны проинформировал ЕС и НАТО

В результате российского удара по Славянску в Донецкой области было повреждено здание почетного консульства Латвии.

Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"С возмущением подтверждаю, что Почетное консульство Латвии в Славянске было повреждено в результате российской атаки. Я проинформировала об этом министров ЕС и НАТО, а также международные организации", - написала Браже.

Она подчеркнула, что "Россия может разрушить здания, но не волю Украины и поддержку Латвии".

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские оккупанты сбросили две авиабомбы на Славянск, в результате чего погибли 5 человек, еще 9 получили ранения.

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