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Зеленский обсудил с Николюком оборону Славянска, Константиновки и Дружковки. ФОТО
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад начальника ОК "Схід" Виктора Николюка.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
По его словам, они подробно обсудили текущую ситуацию в зоне ответственности оперативной группировки "Восток", а также возможные шаги, решения противника и меры, необходимые для противодействия российской штурмовой активности.
"Особое внимание - ситуации вокруг Славянска, Константиновки и Дружковки. Определили первоочередные потребности. Благодарен за оценку и предложения по применению наших мидстрайков и дипстрайков, обсудили пути применения штурмовых подразделений и возможности дополнительного усиления бригад и корпуса", - добавил Зеленский.
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