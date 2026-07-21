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Зеленский обсудил с Николюком оборону Славянска, Константиновки и Дружковки. ФОТО

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад начальника ОК "Схід" Виктора Николюка.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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О чем говорили?

По его словам, они подробно обсудили текущую ситуацию в зоне ответственности оперативной группировки "Восток", а также возможные шаги, решения противника и меры, необходимые для противодействия российской штурмовой активности.

"Особое внимание - ситуации вокруг Славянска, Константиновки и Дружковки. Определили первоочередные потребности. Благодарен за оценку и предложения по применению наших мидстрайков и дипстрайков, обсудили пути применения штурмовых подразделений и возможности дополнительного усиления бригад и корпуса", - добавил Зеленский.

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Зеленский и Николюк
Зеленский и Николюк

Автор: 

Зеленский Владимир (24909) Донецкая область (12655) Николюк Виктор (7) Краматорский район (1349) Константиновка (2021) Славянск (2763)
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Топ комментарии
+9
А міг би обговорювати будь-хто з вас з не меншим успіхом.

І навіть охоронець з супермаркету міг би.
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21.07.2026 16:33 Ответить
+8
Готуємося до нових фортець
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21.07.2026 16:33 Ответить
+7
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21.07.2026 16:38 Ответить

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