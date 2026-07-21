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Новини Фото Бої на сході України
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Зеленський обговорив із Ніколюком оборону Слов’янська, Костянтинівки та Дружківки. ФОТО

Сьогодні президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника ОК "Схід" Віктора Ніколюка.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

За його словами, вони детально обговорили поточну ситуацію у смузі відповідальності оперативного угруповання "Схід" та можливі кроки, рішення ворога і що необхідно протиставити російській штурмовій активності.

"Особлива увага - ситуації навколо Слов’янська, Костянтинівки та Дружківки. Визначили першочергові потреби. Вдячний за оцінку та пропозиції у застосуванні наших мідстрайків та дипстрайків, обговорили шляхи застосування штурмових підрозділів та можливості додаткового посилення бригад і корпусі", - додав Зеленський.

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Зеленський та Ніколюк
Зеленський та Ніколюк

Автор: 

Зеленський Володимир (28434) Донецька область (11539) Ніколюк Віктор (7) Краматорський район (1365) Костянтинівка (619) Слов’янськ (867)
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Топ коментарі
+9
А міг би обговорювати будь-хто з вас з не меншим успіхом.

І навіть охоронець з супермаркету міг би.
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21.07.2026 16:33 Відповісти
+8
Готуємося до нових фортець
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21.07.2026 16:33 Відповісти
+8
Цікаво, що може обговорювати людина яка проходила службу у 95 кварталу. Чому наші держслужбовці думають що отримавши посаду з нею получають і знання.
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21.07.2026 16:49 Відповісти

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