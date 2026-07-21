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Зеленський обговорив із Ніколюком оборону Слов’янська, Костянтинівки та Дружківки. ФОТО
Сьогодні президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника ОК "Схід" Віктора Ніколюка.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Про що говорили?
За його словами, вони детально обговорили поточну ситуацію у смузі відповідальності оперативного угруповання "Схід" та можливі кроки, рішення ворога і що необхідно протиставити російській штурмовій активності.
"Особлива увага - ситуації навколо Слов’янська, Костянтинівки та Дружківки. Визначили першочергові потреби. Вдячний за оцінку та пропозиції у застосуванні наших мідстрайків та дипстрайків, обговорили шляхи застосування штурмових підрозділів та можливості додаткового посилення бригад і корпусі", - додав Зеленський.
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