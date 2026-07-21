Готуємося до різних варіантів розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський продовжує спілкуватися разом із Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою з командирами наших армійських корпусів про першочергові потреби фронту, захисту прикордонних напрямків та бачення командирами деталей стратегії оборони України.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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З ким були розмови?

Зокрема, сьогодні вони говорили з командирами 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го корпусів та 30-го корпусу морської піхоти.





























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"Дякую за пропозиції. Командири доповіли про стан справ на відповідних напрямках та активність російської армії, плани ворога та наші можливості протидії", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, вони під час розмов роаналізували деталі захисту Херсону, міст і громад Дніпровщини, зокрема Нікополя.

Розвиток подій на Чернігівсько-Київському напрямку

"Ключове - це протидія російським дронам, захист людей, необхідне додаткове постачання. Була доповідь про нашу підготовку до різних варіантів розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку, враховуючи інформацію від розвідки та постійний пошук росіянами додаткових шляхів затягування і розширення війни. Обговорили потреби у посиленні фронтової ППО. Визначили необхідні рішення для продовження корпусної реформи. Дякую за службу!", - резюмує глава держави.

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