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Новини Фото Російські війська готують новий наступ Наступ РФ на Чернігівщину
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Готуємося до різних варіантів розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський продовжує спілкуватися разом із Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою з командирами наших армійських корпусів про першочергові потреби фронту, захисту прикордонних напрямків та бачення командирами деталей стратегії оборони України.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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З ким були розмови?

Зокрема, сьогодні вони говорили з командирами 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го корпусів та 30-го корпусу морської піхоти.

Зеленський та військові
Зеленський та військові
Зеленський та військові
Зеленський та військові
Зеленський та військові
Зеленський та військові
Зеленський та військові
Зеленський та військові
Зеленський та військові
Зеленський та військові
Зеленський та військові
Зеленський та військові
Зеленський та військові
Зеленський та військові

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"Дякую за пропозиції. Командири доповіли про стан справ на відповідних напрямках та активність російської армії, плани ворога та наші можливості протидії", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, вони під час розмов роаналізували деталі захисту Херсону, міст і громад Дніпровщини, зокрема Нікополя.

Розвиток подій на Чернігівсько-Київському напрямку

"Ключове - це протидія російським дронам, захист людей, необхідне додаткове постачання. Була доповідь про нашу підготовку до різних варіантів розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку, враховуючи інформацію від розвідки та постійний пошук росіянами додаткових шляхів затягування і розширення війни. Обговорили потреби у посиленні фронтової ППО. Визначили необхідні рішення для продовження корпусної реформи. Дякую за службу!", - резюмує глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28434) військовослужбовці (5330)
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Топ коментарі
+12
Як тільки якийсь скандал так він і готується до чернігівського - київського напрямку
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21.07.2026 15:27 Відповісти
+8
не тягни із заміною головкома
нема часу
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21.07.2026 15:24 Відповісти
+5
А шо по Чернігівсько - Київсько напрямку всі гроші на Фортифікації вже розікрали? - як на Харківщині звезли всі зуби дракона в одне місце і *** забили на захист
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21.07.2026 15:25 Відповісти

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